Anuncian cambio definitivo en el Desafío Siglo XXI, tras expulsión de Katiuska; Andrea Serna reveló verdad del premio

Noche tras noche, el Desafío siglo XXI sigue dando de qué hablar a los seguidores de este programa de competencia física y a los internautas, que están pendientes de todo lo que sucede con las pruebas y los participantes.

Recientemente, este exitoso programa estuvo bajo la lupa debido a que Katiuska fue expulsada por cometer una alta grave: romper la confidencialidad.

“Una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa, la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero”, dijo la presentadora Andrea Serna.

La exparticipante rompió la confidencialidad y fue expulsada. | Foto: Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

En videollamada con todos los otros participantes, Serna se dirigió a ella dejando ver el profundo dolor que le causaba anunciarle su expulsión.

“Katiuska, me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego, como la vida misma, se cosntruye con honestidad y los valores que elegimos defender [...] Me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, señaló.

Cambios nuevos en El Desafío Siglo XXI

En las últimas horas, los televidentes pudieron apreciar un capítulo en el que la presentadora reveló los cambios que tendrían en este formato a partir de la fecha.

De igual manera, el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa realizó un resumen del capítulo en sus redes sociales y reveló que todo lo dicho implicaría un cambio gigante: que el formatoo dure más tiempo del estipulado inicialmente.

“Alargue, alargue del Desafío Siglo XXI que ahora parece siglo XXII y expulsión [...] Había ocho semifinalistas: cuatro mujeres y cuatro hombres, pero con todo el rating, porque lidera, es el programa más visto de la televisión colombiana, decidieron alargar”, dijo Ochoa inicialmente.

Exparticipantes del Desafío Siglo XXI volvieron a la competencia

En el desarrollo del programa, los participantes que quedan fueron enviados a sus casas, y desde allí, Andrea Serna les habló de la expulsión y les mencionó que ya podían abrir las cajas con las que se fueron, las cuales contenían una sorpresa.

“Por fin abrieron las cajas y había una sorpresa: un tiquete de avión a Cartagena. Además, a cada uno le apareció la foto de un participante eliminado de este Desafío. Ocho y ocho, ahora hay 16. Ellos tenían que llamarlos y convencerlos de que volvieran. Tenían que viajar a Cartagena con ellos al otro día antes de las 9:00 a. m., si no lo lograban quedaban descalificados”, resumió Ochoa.

Así quedaron conformadas las parejas con los exparticipantes reintegrados: Leo e Isa; Tina y Julio; Zambrano y Miryam; Yudisa y Lucho; Potro y Deisy; Rosa y Gero; Rata y Valentina.

“Más gente, Kevin, ganador del Desafío 2024 y Valkyria, ganadora del Desafío 2022 volvieron y están en competencia por votación de los televidentes”, dijo el periodista y en el capítulo, Serna mencionó que se integrarán de vuelta si logran cumplir su objetivo: buscar otros seis participantes para que puedan completar el tercer equipo, su equipo Neos.

“Los 16 participantes de este año deben viajar desde Cartagena hasta Tobia, donde está la ciudad de las cajas. No pueden usar dinero, tienen que echar dedo y cada medio de transporte solamente lo pueden utilizar por dos horas. Comida y alojamiento con ayuda de la gente, buscar dónde dormir a las 7:00 p. m.”, afirmó Ochoa.

En el capítulo, Andrea Serna mencionó que con la llegada de Valkyria y Kevin hay una sorpresa más grande aún, el premio, la suma de dinero aumenta considerablemente.