El pasado 6 de noviembre se presenció por primera vez en el Desafío Siglo XXI la primera expulsión, luego de que la presentadora comentará que Katiuska había cometido una de las faltas más graves y no podía continuar en la competencia.

Según informó la presentadora, personas cercanas al entorno de la exparticipante accedieron a información confidencial y la revelaron a cambio de dinero, lo que generó fuera expulsada inmediatamente: “Katiuska me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este desafío ha terminado”.

Sin embargo, no ha sido la única infracción en esta temporada, pues en la noche del 19 de noviembre un nuevo competidor rompió una de las reglas y su equipo pagó las consecuencias de lo sucedido.

“Desafiantes, tengo una información muy importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma, una regla. Quiero que vean este video”, dijo Andrea.

En el video presentado se observó que Leo, del grupo naranja, iba a tomar un producto de uno de los estantes, sin acordarse que al haber perdido la prueba de sentencia y castigo, no podía ni tocar la comida. El movimiento del brazo del antioqueño al intentar agarrar algo provocó que sonará la alarma y habría incumplido con la que debía.

“Recordemos que cuando el equipo pierde el desafío de sentencia y hambre no puede tener acceso ni a la nevera, ni a la despensa. Si alguien intenta sacar tomar algo de ese espacio, suena la alarma y en ese punto el reglamento es muy claro”, comentó la modelo colombiana.

Aunque, el antioqueño explicó que no iba a tomar un producto, sino que estaba buscando una bolsa para guardar los chontaduros que habían preparado y reaccionó tarde. Sin embargo, Serna mencionó que al haber generado ese sonido se colocaría una sanción para él y sus compañeros.

“Como consecuencia, ustedes van a tener que regresar equipo Gamma la comida, el alimento que se habían ganado”, detalló.

Los compañeros de Leo mostraron su disgusto por lo sucedido, pues la comida es indispensable para obtener las energías suficientes antes de ir a competir a cada una de las pistas.