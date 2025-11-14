El pasado 6 de noviembre Katiuska fue expulsada del Desafío Siglo XXI tras cometer un imperdonable error, pues personas de su entorno más cercano accedieron a información confidencial y la divulgaron a cambio de dinero.

Aunque la deportista asumió la responsabilidad con mucho dolor porque el esfuerzo que realizó durante varios meses se vio perdido, su salida generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, el de a Andrea Serna, presentadora del programa, quien le confesó que la veía como una finalista y le recordó la importancia de mantener sus valores dentro y fuera de la competencia.

“Katiuska me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego como la vida misma se construye con honestidad y los valores que elegimos defender”, dijo.

La exparticipante que fue expulsada del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

Katiuska podría recibir importante premio

Después de su salida, la deportista compartió a través de su perfil de Instagram que había tomado la decisión de irse de Colombia para España para pasar más tiempo con sus familiares y despejarse de toda la atención mediática que tenía en ese momento.

De igual manera, respondió a las dudas que surgieron sobre la cantidad de dinero que había acumulado y los premios que había ganado, pues una de las reglas del programa es que al ser expulsado no los recibe. Así que, mediante un video, reveló que solo le dieron la moto porque fue un premio externo al Desafío.

Sin embargo, en sus más recientes historias sorprendió al compartir una publicación, pues podría recibir un reconocimiento, por su impacto en la industria digital.

La mujer fue nominada al ‘Instafest’, un evento que reconoce a influencers, youtubers, locutores, incluso agentes de policía por su labor social en redes sociales, con el fin de que sigan contribuyendo de manera positiva.

Estos premios tienen más de 30 categorías y en esta ocasión, Katiuska hace parte de Mejor creador de contenido fitness del año, en el que competirá con otros participantes de esta y anteriores temporadas del Desafío.

Katiuska podría recibir importante reconocimiento | Foto: Instagram @katiuskabulam

Entre los nominados que hicieron parte del programa están:

Rosa Mejía

Deisy

Valentina Zuluaga

Kelly Rios ‘Guajira’

Andrea Olaya ‘Valkirya’

Alejandra Martínez

Karoline Rodríguez

Alejo Calderón ‘Sensei’

Andrés Alfonso Miranda ‘Tarzán’

Leonel Heredia

Camilo García

Eleazar Betancur

Juan Andrés Díaz

José Maldonado ‘Rata’

Alan Baleta ‘Potro’

Luis Daniel Vergel ‘Lucho’

Kevyn Rúa

Otros de los nominados son:

Camilo Ramírez

Se presenta como abogado, coach internacional, empresario y atleta.

José Rodríguez

Creador de contenido, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ y deportista que hace parte de la Federación Colombiana de Creadores.

Juan David ‘El Pollo’ Echeverri

Un emprendedor que logró ser parte de la revista Forbes por vender cupcakes saludables y alcanzar una alta suma de dinero. Es pareja de famosa presentadora y exreina Valerie Domínguez.

Fausto Murillo