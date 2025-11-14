Suscribirse

GENTE

Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

La barranquillera sorprendió con su más reciente anuncio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

15 de noviembre de 2025, 1:08 a. m.
Katiuska del 'Desafío Siglo XXI' podría recibir importante reconocimiento
Katiuska, del 'Desafío Siglo XXI', podría recibir importante reconocimiento | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI' / Instagram @katiuskabulam

El pasado 6 de noviembre Katiuska fue expulsada del Desafío Siglo XXI tras cometer un imperdonable error, pues personas de su entorno más cercano accedieron a información confidencial y la divulgaron a cambio de dinero.

Aunque la deportista asumió la responsabilidad con mucho dolor porque el esfuerzo que realizó durante varios meses se vio perdido, su salida generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, el de a Andrea Serna, presentadora del programa, quien le confesó que la veía como una finalista y le recordó la importancia de mantener sus valores dentro y fuera de la competencia.

Katiuska me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego como la vida misma se construye con honestidad y los valores que elegimos defender”, dijo.

La exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' emprendió una travesía en Europa.
La exparticipante que fue expulsada del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

Katiuska podría recibir importante premio

Después de su salida, la deportista compartió a través de su perfil de Instagram que había tomado la decisión de irse de Colombia para España para pasar más tiempo con sus familiares y despejarse de toda la atención mediática que tenía en ese momento.

De igual manera, respondió a las dudas que surgieron sobre la cantidad de dinero que había acumulado y los premios que había ganado, pues una de las reglas del programa es que al ser expulsado no los recibe. Así que, mediante un video, reveló que solo le dieron la moto porque fue un premio externo al Desafío.

Contexto: “Muchas puertas se cerraron”: exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ habló del reto de cortarse el cabello en la competencia

Sin embargo, en sus más recientes historias sorprendió al compartir una publicación, pues podría recibir un reconocimiento, por su impacto en la industria digital.

La mujer fue nominada al ‘Instafest’, un evento que reconoce a influencers, youtubers, locutores, incluso agentes de policía por su labor social en redes sociales, con el fin de que sigan contribuyendo de manera positiva.

Estos premios tienen más de 30 categorías y en esta ocasión, Katiuska hace parte de Mejor creador de contenido fitness del año, en el que competirá con otros participantes de esta y anteriores temporadas del Desafío.

Katiuska podría recibir importante reconocimiento
Katiuska podría recibir importante reconocimiento | Foto: Instagram @katiuskabulam

Entre los nominados que hicieron parte del programa están:

  • Rosa Mejía
  • Deisy
  • Valentina Zuluaga
  • Kelly Rios ‘Guajira’
  • Andrea Olaya ‘Valkirya’
  • Alejandra Martínez
  • Karoline Rodríguez
  • Alejo Calderón ‘Sensei’
  • Andrés Alfonso Miranda ‘Tarzán’
  • Leonel Heredia
  • Camilo García
  • Eleazar Betancur
  • Juan Andrés Díaz
  • José Maldonado ‘Rata’
  • Alan Baleta ‘Potro’
  • Luis Daniel Vergel ‘Lucho’
  • Kevyn Rúa
Contexto: Dos capitanes le quitaron la mitad del dinero a un equipo del ‘Desafío Siglo XXI’: esta fue la alta suma que recibieron

Otros de los nominados son:

Camilo Ramírez

Se presenta como abogado, coach internacional, empresario y atleta.

José Rodríguez

Creador de contenido, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ y deportista que hace parte de la Federación Colombiana de Creadores.

Juan David ‘El Pollo’ Echeverri

Un emprendedor que logró ser parte de la revista Forbes por vender cupcakes saludables y alcanzar una alta suma de dinero. Es pareja de famosa presentadora y exreina Valerie Domínguez.

Fausto Murillo

Creador de contenido, conocido por sus rutinas de ejercicio, pues es entrenador físico y tiene su propio canal en YouTube.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Muñoz respondió al interés de Barcelona en él: lo dijo estando en Selección Colombia

2. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

3. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

4. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

5. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

desafioDesafío Siglo XXI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.