Yina Calderón cambió radicalmente de ‘look’ por petición de su papá. Así se ve

Es usual que Yina Calderón dé mucho de qué hablar, no solo por las peleas que protagoniza con otras figuras públicas como Epa Colombia o Manuela Gómez, sino también por su personalidad, su forma de vestir y en especial los cambios de looks tan excéntricos e inesperados que se hace.

Hace un tiempo, la influenciadora se cambió el color de cabello a uno verde, algo nuevo que no fue muy bien recibido ni por sus seguidores y tampoco por sus familiares.

No obstante, esta semana, la joven sorprendió a todos con un nuevo cambio de tinte que fue provocado más que todo por su papá, ya que asegura verse mucho mejor.

“Fue muy difícil tomar la decisión porque saben amo con mi alma los tonos fantasía, pero lo hablé con papá 👨 y me dijo “te miras más linda” entonces este año tendremos este look 🙏 oscuro y no tan largo ❤️ para mis shows usaré pelucas 💪”, fue la descripción con la que acompañó el video en el que se ve totalmente diferente y según algunos hasta más radiante.

Cabe resaltar que, últimamente, la también empresaria ha provocado más comentarios positivos de lo normal después de hacer varias publicaciones en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver mejor que nunca, sobre todo después de que su cuerpo se recuperara de las múltiples cirugías de glúteos a las que se ha sometido en los últimos años, tras tomar la decisión de convertirse en la ‘Barbie humana’ de Colombia.

Así lo demostró en una galería de fotos desde San Andrés, donde se tomó unas vacaciones junto a familiares y amigos. En las postales se dejó ver en un vestido de baño de dos piezas y presumió su figura.

“Eso no puede seguir pasando”: Yina Calderón, furiosa porque le robaron la camioneta a su papá

Yina Calderón reapareció en sus redes sociales, aunque lo hizo para dar una noticia para nada placentera: inescrupulosos habían robado la camioneta de su papá. De hecho, se trató del mismo vehículo que la Dj obsequió a su progenitor como regalo de cumpleaños hace un tiempo.

“Perdón por lo perdida, pero ando resolviendo algo horrible. Robaron la camioneta de mi papá, entonces, ando resolviendo”, expresó la creadora de contenido digital en una historia de Instagram.

Por esta misma vía, Yina Calderón trascendió los motivos por los que borró las publicaciones que hizo previamente sobre el robo de la camioneta. Según expuso, el apoderado de la persona que compró el vehículo, al parecer, sin saber que era robado, dijo que lo devolverían.

“El que se llevó la camioneta, presuntamente, se la robó. Se llama Andrés Felipe Reyes, ese man está perdido, quitó la foto de perfil, no aparece en línea (...). Y el que la compró fue quien se comunicó. Si están viendo esto, deberían buscar a ese man, si ustedes le dieron plata, demandarlo, yo no sé, pero la camioneta es robada y es de mi papá”, expuso la Dj.

En otra historia de Instagram, Calderón compartió una imagen de la camioneta y la publicación en Facebook con que estarían estafando a la gente, con el fin de que no se dejen engañar.

“A mi papá le cuesta mucho conseguir las cosas, era la camioneta de mi papá con la que se transportaba a Neiva. No es la camioneta más cara, pero eso no puede seguir pasando. O sea que usted trabaja, se esfuerza, compra sus cositas y otra se las quita así como así. No señores”, anotó Yina Calderón. A su turno, su papá también agradeció a los internautas que han expresado su apoyo.