“Ya estoy tomada”: Yina Calderón lleva dos días bebiendo con sus empleados celebrando Navidad

La rehabilitación de Yina Calderón se fue “al garete” y todo por cuenta de las festividades navideñas que la DJ no iba a dejar pasar “en blanco”, pues si algo le gusta a la empresaria de fajas es la fiesta y cualquier motivo parece ser suficiente para que saque todo su arsenal y se pegue una parranda como ella sabe hacerlo, con mucho licor, mucha guaracha y evidencias en redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram donde la misma DJ reveló que está ebria debido a que lleva dos días tomando licor y todo porque está celebrando la Navidad con sus empleados, a quienes ella quiere mucho y por eso les regaló el espacio para que compartan comida, tragos y regalos.

“Hola, bebés, ¿Cómo están? Para los que preguntan, sí estoy tomando desde ayer con mis empleados y yo creo que eso no me hace una mala persona. Son la gente que me ayuda todo el año, entonces yo sé que esta noche me voy a emborrachar, qué hijuep****. Yo ya estoy tomada, pero hoy la voy a rematar, ¿Sí o no, Luisa?”, dijo la empresaria en su video en el que se le ve usando una camiseta rosada y con su icónico cabello verde.

Yina aprovechó su intervención para enviar los mejores deseos navideños a todos sus seguidores y hasta sus haters, quienes este año estuvieron muy pendientes de todos los pasos en falso de la DJ para replicar sus videos y lanzarle duras críticas, que la cantante ya sabe manejar a la perfección.

“Quiero desearles una feliz navidad, mi Dios me los bendiga, gracias por las críticas. A la gente que me trató mal este año, todo bien, no les guardo rencor, ustedes no son culpables. Y a la gente que me apoyo, muchísimas gracias, los quiero mucho y les prometo que el otro año va a ser de nosotros, lo juro. Los quiero mucho y feliz navidad para todos”, añadió la empresaria de las fajas.

Yina había anunciado en las redes sociales hace un par de semanas que durante diciembre se iba a poner juiciosa con el ejercicio, la dieta e iba a dejar los excesos que la estaba afectando, no solo con su salud, sino de forma laboral y económica, siendo el licor uno de los principales motivos por los cuales Calderón ha perdido contratos, amigos y hasta la ha puesto contra la pared con su familia, pues su padre le dijo que si seguía bebiendo como venía haciéndolo iba a perder todo lo que ha construido.

Por eso decidió que diciembre iba a ser su mes, en el que se iba a alimentar con sus batidos y comida saludable, añadiendo ejercicio a su rutina para mantener su cuerpo sin pasar una vez más por los quirófanos, a los que no puede volver en mucho tiempo debido a todas las intervenciones que se hizo en los últimos meses y las complicaciones que ha tenido.

En este contexto el licor ya no estaba dentro de la lista de opciones para Yina, quien inició muy contenta y motivada su nuevo estilo de vida pero, al parecer, puso en pausa para darse la libertad de celebrar la Navidad con sus empleados y su familia, quienes han estado al pie del cañón con la DJ en los momentos más difíciles que ha tenido, como cuando lanzó su más reciente guaracha, un cover del vallenato Como duele el frío, que generó un revuelo gigante en las redes sociales porque muchos tildaron a dicha producción como un insulto para el compositor y el intérprete original del sencillo, asunto que la influencer tuvo que atajar pidiendo disculpas y diciendo que su intención nunca fue afectar a nadie.