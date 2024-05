Manuela Gómez recibió desalentadoras noticias sobre su bebé; plasmó situación real de su embarazo: “Es muy peligroso”

Pese a que esta puerta no suele abrirla y la mantiene en privado para evitar opiniones ajenas, Manuela Gómez dio pistas sobre su situación personal, la cual suele cambiar bastante. De hecho, recientemente, desató una ola de opiniones en sus seguidores con la noticia de su embarazo, el cual se dio como fruto de su actual relación amorosa.

Sin embargo, en las últimas horas, Manuela Gómez compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que había temas delicados con su embarazo, según una ecografía que se realizó. La empresaria fue clara en que los resultados del procedimiento evidenciaban que su bebé no estaba del todo bien, por lo que había que tomar acciones pronto.

En aquel post, la exprotagonista indicó que su niña estaba baja de peso y esto alarmó a la doctora, pues había niveles y la bebé no estaba en un buen equilibrio . Allí fue cuando recalcó la preocupación que la invadía, esperando a la otra cita médica.

“No me fue bien en la cita con la doctora, me estaban haciendo una ecografía cada mes y medio y siempre voy donde esa doctora. El día viernes tengo otra cita con mi doctor, quien me hace todos los controles”, dijo al inicio del post.