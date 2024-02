Manuela Gómez confirmó su embarazo y reveló el sexo de su bebé. ¿Quién es su pareja y padre del menor?

Pese a que la antioqueña no reaccionaba y no se pronunciaba de forma oficial, los curiosos tuvieron que esperar hasta el pasado 4 de febrero, fecha que utilizó para confirmar que sí estaba esperando a su primer bebé. La exprotagonista contó que todo ocurrió sin planearse, por lo que estaba hasta ahora asimilando su nueva etapa.

“Y se dio lo que jamás me imagine que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebe por algo será”, escribió en el pie de foto de la publicación.

“Tan linda la gente, de verdad, es una alegría inmensa para mí saber que puedo contar con tantas personas especiales en mi vida. No pensé que fuera a ir tanta gente, todas las personas que invité fueron. Me siento muy agradecida, con todos los que me llevaron un detalle y con los que no, también”, dijo al inicio.