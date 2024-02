¿Bebé a bordo? Manuela Gómez estaría esperando a su primer hijo pese a sus miedos a la maternidad

La vez que Manuela Gómez confesó que no sabía si tener o no hijos: “Pueden decir que soy egoísta”

Fue a mediados de agosto de 2023, es decir, hace menos de un año, cuando la exprotagonista de novela fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre las probabilidades que había de convertirse en madre, inquietud que ella respondió explicando los motivos por las que todavía, en ese momento, no estaba tan convencida de querer o no tener hijos .

“Es que no lo he terminado de decidir aún, pero cada vez me convenzo más que no, no quiero ser mamá, o sea es una cosa toda extraña porque sí quiero ser mamá, pero sé lo que conlleva ser madre y no sé si estaría dispuesta a sacrificar tantas cosas, mi vida entera literalmente, por mi hijo”, comentó inicialmente.