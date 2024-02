Camilo y Evaluna estarían esperando su segundo bebé

Por el momento, la pareja no ha confirmado la información, pero se espera que el próximo siete de febrero, cuando lanzan su nueva canción, llamada ‘PLIS’ , den la noticia de que serán padres de nuevo, pues ambos indicaron que este día harían anuncios importantes.

View this post on Instagram

Evaluna no se contuvo y reaccionó a baile que le hizo mujer a Camilo en pleno show: “Que lo disfrute ella”

Contexto: Evaluna no se contuvo y reaccionó a baile que le hizo mujer a Camilo en pleno show: “Que lo disfrute ella”

Historia de amor de Camilo y Evaluna

Incluso, hace un tiempo, en una conversación con Yordi Rosado, Ricardo Montaner contó cómo se enteró de la existencia de Camilo. “Íbamos saliendo un día en mi carro, Evaluna, Marlene y yo. Estoy saliendo de la casa y me dice: ‘Papá, ¿podemos aprovechar el viaje que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando?’. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Empezó a poner los demos, me encantaron las canciones que Camilo escribía”.