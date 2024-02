Epa Colombia hizo extraño comentario al revelar detalles de su embarazo: “Mi hija va a ser fea”

‘Amiga. Seré mamá’, fue la frase que usó la joven para acompañar el clip en cuya descripción escribió: “Dios me dio la oportunidad de ser mamá de una hermosa niña 👧. Será la mejor etapa de mi vida 🧬. Ha sido un proceso muy largo y de mucha paciencia, estamos muy felices 😻 de compartirte esta gran noticia 🙊. Los sueños sí se cumplen”.

Aunque el video fue bastante corto, en redes no tardaron en reaccionar frente al comentario que hizo Epa Colombia sobre su bebé y algunos le pidieron que no la llamara “fea” ni de broma. Por otro lado, hubo quienes que se enfocaron en destacar que ella y el comediante hacían un buen equipo para crear contenido juntos y hacerlos reír.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer, ja, ja, ja”, “este remix no me lo esperaba”, “tremendo crossover”, “qué es lo que está pasando aquí, es lo mejor, me morí de la risa”, dicen algunos comentarios.