“Me dejó sin aliento”, Pamela Anderson reveló cómo fue su experiencia sexual con un hombre latino de 80 años

Y es que quién no recuerda aquella icónica escena en la que se podía ver a esta voluptuosa rubia corriendo por la playa en un ajustado bikini rojo, cuando participó en la popular serie de los años 90 , ‘ Guardianes de la bahía ’, donde se robaba las miradas con cada aparición.

Su fama no solo se debe a su trabajo como actriz , sino a las diferentes portadas que realizó para la revista Playboy , además del video erótico que se le filtró, el que de hecho le dio un giro a su vida y la dio a conocer a nivel mundial.

Y aunque muchos pensaran que su vida solo estuvo llena de fama y lujos, la verdad es que tuvo que afrontar todo tipo de situaciones en su vida, algunas buenas, mientras otras no tantas.

Pamela Anderson reveló con quién tuvo la mejor noche de su vida

La mujer de 56 años aseguró que la mejor noche sexual de su vida fue con un hombre 80 años, cuando ella pasaba por sus veintes, al que conoció en Buenos Aires, Argentina, y con quien mencionó que “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo he olvidado”, tal y como lo recalcó el medio británico ‘Daily Star’.