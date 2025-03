Estrella y víctima durante años del star system de Hollywood, esta actriz se libera de su imagen de símbolo sexual en The Last Showgirl , de próximo estreno , dirigida por Gia Coppola, nieta del director Francis Ford Coppola.

“Maldición”

Fue al ver este documental que Gia Coppola decidió rodar The Last Showgirl con ella: “Estaba en el jardín, envasando encurtidos”, sonríe Pamela Anderson, quien ha vuelto a vivir en su isla natal de Vancouver.

“Me encanta que esta película no esté ahí para explotar algo. No muestra violencia contra las mujeres. Es simplemente una película hermosa sobre un ser humano imperfecto que encuentra su camino después de haber sido una bailarina de cabaret en Las Vegas”, declara con convicción.

“He tomado caminos poco ortodoxos para llegar aquí”, continúa. “Siempre me ha gustado el cine, el teatro. Siempre he leído con avidez. Me ha encantado la filosofía. Espero actuar algún día en una obra de Tennessee Williams. Me encantaría. ¿Por qué no? Solo hay que seguir sorprendiendo a la gente”, lanza.