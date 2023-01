Pamela Anderson se destapó y habló sobre el escándalo tras filtración de su video íntimo

Pamela Anderson recupera su poder y vuelve con todo a las pantallas chicas. La estrella de Baywatch, quien actualmente ya tiene 55 años, reveló, en el tráiler oficial de su próximo documental para Netflix (‘Pamela, una historia de amor’) que se sintió “enferma” cuando -recientemente- se vio obligada a revivir el trauma del escándalo de su video sexual, el cual se filtró 1996 y en el que aparecía con su exmarido, el reconocido artista Tommy Lee.

“Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento enferma”, dice Anderson en el clip, publicado este martes, 10 de enero.

Frente a lo que pasó hace más de 20 años, Pamela siempre estuvo detrás de este video y nunca detalló nada sobre esto, que -sin duda- partió su carrera en dos.

Tommy Lee y Pamela Anderson - Foto: Sygma via Getty Images

“Quiero tomar el control de la narrativa por primera vez”, dijo la protagonista de Guardianes de la Bahía.

Ahora bien, hablando de la producción que pronto saldrá a la luz, en su teaser, la explaymate de Playboy no entra en detalles sobre cómo y por qué ha resurgido su video sexual. Sin embargo, cabe recordar que en febrero de 2022, la plataforma de streaming Hulu estrenó una miniserie llamada “Pam & Tommy”, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, que se convirtió en un éxito rotundo.

En el momento de su estreno, varias personas cercanas de Pamela Anderson revelaron que ella “nunca” vería la serie.

“Sé que ella nunca, nunca verá esto”, dijo previamente una fuente a Entertainment Weekly. “Ni siquiera dentro de unos años. Ni siquiera el tráiler”, apuntó con certeza.

Asimismo, un mes después de dicho lanzamiento, la gigante Netflix anunció que el documental de Pamela Anderson estaba en marcha y compartió, en un comunicado de prensa, por qué era importante para la estrella contar su propia historia.

POLAND - 2022/09/02: In this photo illustration a Netflix logo seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

"Pamela, una historia de amor" se estrena el 31 de enero en Netflix. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental”, escribió el servicio de streaming en Twitter, en su momento del anuncio.

“La película, que se ha estado preparando durante varios años, contará con el ícono de la cultura pop, poniendo las cosas en claro mientras mira hacia atrás en su trayectoria profesional y su viaje personal”, continuó la presentación de lo que será esta producción.

Una nota de Anderson decía entonces: “Mi vida, mil imperfecciones, un millón de percepciones erróneas... Solo puedo sorprenderte: no una víctima, sino una superviviente y viva para contar la verdadera historia”.

Por su parte, además de detallar su historia de amor con Tommy Lee, quien actualmente tiene 60 años, y sus otros cuatro exmaridos, la estrella de “Barb Wire” también se sumergirá en los altibajos de su carrera, incluido su reciente debut en Broadway en ‘Chicago’.

En ese mismo sentido, “no sentía que me respetaran mucho”, dice Anderson en el tráiler de Netflix. “Tuve que hacer carrera con los pedazos que quedaban, pero no soy la damisela en apuros. Me puse en situaciones locas y (risas) sobreviví a ellas”, agregó la actriz.

La historia contada desde Pamela. - Foto: Getty Images

Y, ante ello, concluyó preguntando: “¿Por qué no podemos ser los héroes de la historia de nuestra propia vida?”, para luego bromear: “¿Por qué no hacemos todas las entrevistas desnudos? Aquí no hay ningún misterio”, finalizó Anderson.

‘Pamela, una historia de amor’ llegará a las pantallas de Netflix el próximo 31 de enero y, muy seguramente, dará de qué hablar ante su versión sobre el video íntimo, su vida personal y su carrera profesional como actriz.