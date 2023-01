“Consumí fuertemente cocaína, tuve dos sobredosis, casi muero”: la historia de vida de William Arana, La Voz de la Dosis Diaria

SEMANA: ¿Quién es William Arana?

WILLIAM ARANA: Es la voz de las dosis diarias, un hombre que ama a Dios y que decidió creerle, ese es William Arana.

SEMANA: ¿Qué son las dosis diarias?

W.A: Las dosis diarias son unos audios de reflexión basados en el manual de instrucciones, como yo le llamo a la palabra de Dios (la biblia). ¿Por qué le llamo manual de instrucciones?, porque todo aparato necesita una instrucción, toda creación necesita una instrucción de cómo usarse. Cuando el celular se daña es cuando miramos el manual de instrucciones. Y uno usa el manual de instrucciones es cuando ya las cosas se dañan. La gente cuando tiene un problema busca a Dios, y Dios nos creó y como nos creó nos hizo con un manual de instrucciones y la biblia es un manual de instrucciones que nos dice cómo funcionamos bien.

SEMANA: ¿Usted cuándo leyó ese manual de instrucciones?

W.A: Lo he leído muchas veces. No puedo decir que lo he leído todo completo, porque la Biblia, tú lees hoy y tienes una parte que te habla; puede pasar mucho tiempo, un año, no sé, si vuelves a encontrarte con el mismo texto te puede hablar de otra manera. Es la forma en que Dios nos habla, tiene ese encanto, ese ese toque especial. La palabra de Dios que, como dice la misma palabra, no llega vacía nunca. Siempre va a alimentarte, va a tocarte de alguna manera diferente

SEMANA: ¿Recuerda cuando leyó ese manual de instrucciones, consciente de que estaba fallando usted, como “aparato”?

W.A: No exactamente, lo que sí recuerdo es que fue gracias a mi madre. Ella empezó a buscar de Dios, en esa época uno hacía más caso que la de ahora. Entonces uno les hacía caso a los papás. Mamá me empezó a dar a conocer las cosas de Dios, a mí no me gustaban porque era como una imposición, pero la semilla quedó y eso fue importante porque la semilla germinó en mi corazón. En los momentos de problemas cuando no funciona ese aparato yo decía: “tengo un Dios que me creó, que me ama y empecé a buscarlo. Entonces decirte exactamente cuál fue el texto que leí me queda difícil.

SEMANA: Más que cuál fue el texto, ¿cuál fue el momento en el que se empezaron a presentar las fallas?

W.A: Fueron muchas. Lo que pasa es que iba y yo sentía un llamado desde niño había algo, pero yo siempre me alejaba, me costaba, era difícil para mí. Yo me refugiaba mucho en el trago social, la rumba social, pero eso se volvió ya una adicción porque cuando uno empieza a tomar cada ocho días, y ya no solamente los viernes sino los jueves, y ya no es sólo jueves sino los miércoles y luego todos los días de la semana, pues eso es alcoholismo, según estudios.

Se volvió una cosa de mi vida diaria, fumaba demasiado. Empecé a conocer la droga social con gente de élite. Consumí fuertemente cocaína, tuve dos sobredosis fuertes, casi muero una vez en Cali. Era un vacío que yo quería llenar, yo tomaba y tomaba. Yo no quería estar solo.

SEMANA: ¿Cuántos años duró?

W.A: Muchos años. Fue difícil, trabajaba en la rumba, cantaba, animaba y hacía coros con orquestas, trabajé con Pacho Galán, con Lucho Bermúdez, con Los Alfa 8, con los Tupamaros. Mi vida era un carro sin frenos bajando. Esa era mi vida: aplausos, rumba, mujeres. Un desorden por cuenta de la falta de autoridad. Yo tuve que salir a trabajar muy pequeño y conocí el mundo muy pronto.

Tuve un padre que siempre nos maltrató, nos dio una vida mala y a mí especialmente. Conmigo fue muy duro. Entonces uno ese faltante que tiene lo busca fuera y ya cuando uno está grande lo busca de otra manera. Dios creó papá y mamá como hogar y eso ya no se ve. Lo que más pulula hoy en día son madres solteras, hijos tirados por todos lados. Entonces se descompuso la sociedad. Se descompone el orden, el principio el manual. Esos niños necesitan establecerse emocionalmente, desarrollarse psicológicamente efectivamente en todas sus áreas para poder funcionar bien. Cuando estás grande, ¿qué haces?, limosnear eso que te hace falta. Y yo limosneé amor, para que me aceptarán. Necesitaba compañía. Estar solo era muy duro para mí y en esa soledad me deprimía demasiado. ¿Cómo conseguí amigos?, tomando y les gastaba para que no se fueran. Quedaba solo y lloraba mucho. Intente quitarme mi vida cuatro veces.

SEMANA: ¿Cuántos años para ese entonces?

W.A: Estoy hablando desde los 14, 15, 18, 20 años. Yo tengo 57 años hoy día y yo desde el 2001 tomé una decisión que fue obedecerle a él y aquí estoy. Yo hago un stand up comedy, que se llama ‘Que nadie te robe tus sueños’ y ahí cuento mi testimonio de vida.

‘Que nadie te robe tus sueños’ es para reír, reflexionar y salir restaurado. Cuento de dónde vengo, que soy tan equivocado y humano. Porque a veces la gente lo idealiza uno, “el de las dosis es perfecto, el que hace las dosis habla tan lindo de Dios”, y no sé qué, pero nadie sabe el camino que he recorrido, el hambre que he aguantado, la necesidad que he tenido, las carencias y todo. A la vez se habla de cómo sí se puede soñar y como Dios y cumple los sueños de uno. Yo vengo de un hogar de clase baja y de una situación económica muy difícil.

William Arana asegura que más que fama y reconocimiento tiene gracia de Dios. - Foto: Ministerio Roka, Pasión por las Almas

SEMANA: ¿En donde nació?, ¿Es hijo único?

W.A: En Bogotá, con un papá con una infidelidad grandísima. Un papá que golpeaba a mi madre. Un papá que no le importaba si sus hijos tenían para comer o no. Un padre irresponsable que siempre me gritaba: “imbécil, bruto, usted no sirve para nada”, esas eran las palabras de aprobación de mi papá. Entonces uno de niño va creciendo con esas marcas. Somos cuatro hijos del hogar, y afuera hay más porque mi papá tuvo hijos regados por todos lados. Yo soy el segundo, mi hermana es la mayor. Mi padre nos abandona cuando yo tenía 12 años. Y yo asumo un rol que no me corresponde, entonces yo me vuelvo el papá, yo me vuelvo el esposo. Tengo que salir a buscar la comida de mis hermanos. Mi mamá me ve como su hijo, pero también como su proveedor. Ella hoy en día tiene 78 años. Vendí esponjas de alambre en las tiendas, trabajaba en la calle y buscaba trabajo en construcción, con esfuerzo terminé mis estudios de colegio, pero o podía hacer la carrera que soñaba.

SEMANA: ¿Qué quería escuchar?

W.A: Yo crecí escuchando radio porque yo no tenía televisor, crecí escuchando radio novelas y esa cajita mágica para mí era más que un televisor. Escuchaba las narraciones de ciclismo, fútbol, todo. Me enamoré de la locución, pasaba por el estadio El Campín y yo decía algún día estaré ahí narrando. Pero no podía porque tenía que trabajar entonces mis sueños eran aplastados.

SEMANA: ¿A qué se dedicaba en ese momento?

W.A: Mensajero de una oficina de abogados y de contadores. Yo le llamo al ingeniero de enlace, para darle clase al puesto. Pero mi sueño se volvió realidad, después yo narré fútbol, estuve con William Vinasco, hice eliminatorias, trabajé en la serie La Selección. Soy el narrador de toda la serie con Edgar Perea.

SEMANA: ¿Cómo logró entrar?

W.A: Al barrio Tejar donde vivíamos con mi madre llegó a vivir, en la misma cuadra, Roberto Hernández, un narrador de fútbol que trabajaba con William Vinazo y hacía un programa en la radio que se llamaba Sintonía Locura. Aún soy amigo de él, yo le rogué mucho que me llevara al fútbol al estadio y empezamos a ir y empezamos a ir. Me llevó, empecé a ir, los miraba y empecé a hacer el colaborador, recoger el cable, siempre fui diligente.

William Arana, La Voz de La Dosis Diaria - Foto: Ministerio Roka, Pasión por las Almas

Empecé a aprender la parte técnica, un día faltó la voz comercial y las oportunidades llegan, la primera vez lo hice horrible. Se puede tener un buen timbre de voz, pero cuando uno no sabe manejarla es terrible. Hay que pulir el diamante en bruto. Trabajé mucho en mi casa con mi voz, me leí las páginas amarillas todas, cuando iba en el bus me leía los letreros rápido o más despacio. Inventé el curso de lectura rápida, me tocó ser muy recursivo. Aprender a mi manera pero yo creo que Dios siempre iba ahí. Terminé siendo docente del manejo de la voz, de lectura interpretativa en diferentes

SEMANA: ¿Llegó a la cima?

W.A: Profesional, quizá sí. Llegué a narrar para Discovery Channel, National Geographic, hice muñequitos en Cartoon Network, voces muy famosas y la voz de marcas muy duras en mi país. Las agencias de publicidad ya me peleaban. De hecho, a veces prendo el televisor y todavía hay cuñas mías.

Cuando crearon la serie La Selección fui el narrador con Edgar Perea.

SEMANA: ¿Qué le hacía falta?

W.A: Siempre había un faltante, sentía un llamado, por más de que tuviera cosas había algo que me hacía falta aquí adentro. Hoy en día me siento más pleno, satisfecho. Hoy en día como digo, si me toca irme me voy tranquilo. No tengo miedo de la muerte ya nada porque me voy con él. A mí me llaman todavía a grabar cuñas, me ofrecen plata y buena plata.

SEMANA: ¿Y no lo hace?

W.A: No.

SEMANA: ¿Por qué?

W.A: Porque me gané el mejor casting de la vida. Soy William Arana, La Voz de la Dosis Diaria. No sabía que la dosis iba a volverse famosa. Yo le prometí que mi voz sería solo para él, lo hice un día tirado en el piso. Estaba en mi cuarto, en un momento difícil. En un guayabo emocional lleno de droga, alcohol, depresión y con ganas de no seguir viviendo. Así era mi vida todos los días y en ese momento que estoy ahí en el piso, salió un comercial en la televisión. Hablaba un pastor y dijo: “Cristo te ama”, y yo me quedé pensando no a mí. Ya no me ama porque he sido el pastorcito mentiroso. Ya nadie me creía porque yo iba al volvía y volvía. Entonces yo me quedé mirando al techo ya estaba el televisor apagado y dije: “no a mí ya Dios no me ama. Ya no cuenta conmigo y si tan solo me dieras un abrazo”, y en ese momento pasó algo sobrenatural en esa habitación yo sentí el abrazo de Dios y yo lloré y lloré y lloré y le pedí perdón, me sentía peor que la basura. Mi vida estaba vuelta nada y ese día empezaron a pasar las cosas.

William Arana, La Voz de la Dosis Diaria - Foto: Ministerio Roka, Pasión por las Almas

SEMANA: ¿Después de eso que más cambió en su vida?

W.A: Empezó el proceso yo le llamo a eso ir al desierto vinieron momentos económicos difíciles, claro porque deje las amistades que tenia y por ende el trabajo y empecé a trabajar en una emisora cristiana donde solo me pagan $500.000 yo me arrodillé agradeciendo en el baño por esa oportunidad y luego todo se multiplicó. Estos con mi esposa con quien hacemos proyectos solos en honor a Dios y aunque ella tuvo cáncer que fue una prueba difícil, Dios una vez más me mostró lo misericordioso que es.

SEMANA: ¿Cuándo empezó a grabar la primera dosis?

W.A: La dosis empezó en el 2005. Han pasado 17. Hacía un programa para jóvenes y la pasábamos muy rico, al final daba una reflexión y un compañero me dijo una vez que si podía cortar esa pastillita del mensaje para mandárselo a un amigo, y así arrancó sin llegar a imaginar siquiera que llegaría a todas la naciones. Y no necesité muchas emisoras, crearon el WhatsApp y así fue.

SEMANA: Estamos en una época en la que el mundo es digital y las vistas valen mucho. WhatsApp no se puede monetizar, independientemente de que le sirva a Dios también tiene que vivir de algo

W.A: Eso me lo han dicho muchas veces, pero y lo que busco es llegara a más corazones, si abrimos un canal de Youtube y con mi esposa presentamos los shows en los teatros. Cuando el mensaje llega por WhatsApp y hacemos una convocatoria para algún evento, la aceptación es total.

Suele agotar boletería en los principales teatros del mundo, con la puesta en escena en la que cuenta su historia de vida, - Foto: Ministerio Roka, Pasión por las Almas

SEMANA: ¿Qué consejo le manda a los lectores?

W.A: Que obedezcan a Dios y eso se logran confiando en Él. Esa es la clave de todos si se confía en Dios vendrán cosas maravillosas.