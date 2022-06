“A mí me respeta”: padre Alberto Linero se enoja con influenciador cristiano

En vivo y en directo, el padre Alberto Linero no pudo esconder su enojo con Jonathan Silva, un influencer cristiano que fue entrevistado en la emisora Blu Radio debido a que fue quien presentó la recusación en contra del congresista Mauricio Toro, que por medio de un proyecto busca prohibir las torturas contra personas LGBTI en las llamadas “terapias de conversión”.

Silva explicó que no presentó la recusación porque Toro fuera homosexual sino porque pertenece a la comunidad LGBTI, lo cual es un impedimento en temas de proyectos de ley. Sin embargo, los ánimos subieron cuando aseguró que el poder del Evangelio puede ayudar a las personas homosexuales.

“El poder del Evangelio sirve y funciona así a usted no le guste y así el curita que ustedes tienen allá nos trate de homófobos”, se le escucha decir a Silva. Linero no pudo contenerse y lo interrumpió.

“Pido respeto, señor Silva, a mí no me dice curita, sea respetuoso, yo a usted no le he dicho nada, ni lo conozco ni sé quien es. A mí me respeta mi fe y mi opción de vida”, dijo enojado en vivo y en directo.

Silva siguió con los ataques directos contra Linero. “Yo no voy a respetar a nadie que promueve el progresismo”, dijo el líder cristiano.

“Yo sí lo voy a respetar así usted tenga una visión distinta, así construimos sociedad desde el amor y desde el respeto”, le respondió inmediatamente el exsacerdote.

De ahí en adelante, la conversación estuvo caliente entre el entrevistado y los periodistas, la cual tuvo una duración de 30 minutos.

¿Qué pasó entre el congresista Mauricio Toro y Jonathan Silva?

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a punto de llevarse a cabo el primer debate del proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión contra la comunidad LGBTI, el congresista Mauricio Toro fue víctima de un posible acto de homofobia.

Toro, un hombre abiertamente gay, fue recusado por Jonathan Steven Silva Mocetón, quien también es conocido como activista cristiano en redes sociales. El ciudadano, que radicó la solicitud directamente en la Comisión de Ética, argumenta que el congresista se encuentra en un conflicto de interés al participar en el trámite del proyecto.

“Mauricio Toro Orjuela tiene un interés particular real directo, actual y por lo cual debe declararse impedido, porque presentó un proyecto que solo favorece una minoría donde él está incluido y discrimina a quienes no tienen su misma orientación sexual”, explicó el ciudadano en el documento.

En las peticiones, Silva pide suspender inmediatamente el trámite del proyecto de ley hasta que la Comisión de Ética decida sobre el caso. A pesar de que la recusación fue radicada en la mañana del día del debate, el ciudadano envió una copia a la Comisión Séptima para que el representante y los demás miembros de la corporación fueran notificados.

El representante Mauricio Toro reaccionó argumentando que la Comisión de Ética deberá decidir sobre el tema antes de que exista un impedimento en firme. Luego, aseguró que fue víctima de un acto de homofobia.