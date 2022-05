“No es posible hacer política sin lealtad y transparencia”: Mauricio Toro cuestionó a los que se alejaron de Fajardo

En la última semana, y desde hace un tiempo, ante los malos números de Sergio Fajardo en las encuestas, varios políticos y líderes de la Centro Esperanza han decidido irse a otras campañas con mejores expectativas.

Eso tiene molesto a un sector que apoya al exalcalde de Medellín, por considerar que no solo se están incumpliendo los acuerdos, sino que no están siendo leales al proyecto que alguna vez conformaron y que ahora no respaldan.

El representante Mauricio Toro, uno de los que más ha apoyado a Fajardo en su carrera a la Presidencia, arremetió contra los que se fueron a otras candidaturas, y reiteró que sigue firme con el candidato.

“Para mí no es posible hacer política sin lealtad y transparencia. Hace meses me comprometí a apoyar a quien ganara en la Coalición Centro Esperanza. Por eso sigo apoyando a Sergio Fajardo para primera vuelta. Y no es un voto ingenuo ni vergonzante”, comentó el representante a la Cámara.

Para mi no es posible hacer política sin lealtad y transparencia.



Hace meses me comprometí a apoyar a quien ganara en la @CoaliEsperanza . Por eso sigo apoyando a @sergio_fajardo para primera vuelta



Y no es un voto ingenuo ni vergonzante. (hilo) — Mauricio Toro (@MauroToroO) May 23, 2022

Reconoció que más allá de su decisión, sabe que en la campaña de Fajardo y en la Centro Esperanza “se han cometido errores” y que la mayoría han sido por “prepotencia”. “Intentamos ayudar en varios espacios y fue imposible. Hoy se ven los resultados de esos errores. El gran perjudicado ha sido el Partido Verde, por la falta de honestidad de muchos”, criticó el congresista.

Toro afirmó que lo bueno de esta situación es que se van descartando las personas que estaban con otros intereses. “Lo bueno de esta recta final es que muchas máscaras hipócritas se están cayendo. Esas personas que les gusta manipular a todo mundo y que pretenden ganar con ‘cara o sello’, cada día están más expuestas y preocupadas”, señaló el congresista del Verde.

Cuestionó que en política falta lealtad y que esto quedó evidenciado en las decisiones y movimientos que se han hecho en los últimos días. “¿Por qué es tan difícil y costoso hacer política con honestidad?”, aseguró el congresista.

Reconoció que efectivamente quiere un cambio para el país, pero preguntó cuál sería ese giro, y que se deben analizar los distintos panoramas. Además, considera que el voto útil debe aplicarse en la segunda vuelta y no en la primera, como sucedería en estas elecciones.

“Y nos vemos en segunda vuelta. Por supuesto que queremos el cambio, pero ¿cuál cambio? Y para eso existen las dos vueltas presidenciales. En primera se vota de corazón, en segunda se vota sin corazón”, señaló Toro.

Una de las grandes dudas es qué pasará con el centro si efectivamente Fajardo no logra pasar a la segunda vuelta como todas las encuestas lo pronostican. El representante de la Alianza Verde considera que se debe fortalecer ese espectro de cara a las próximas elecciones.

“Más allá de la coyuntura electoral, necesitamos fortalecer una posición de centro, con rigurosidad en lo programático, y con efectividad en lo electoral. Ni Petro ni nadie puede transformar un país en cuatro años. Necesitamos acuerdos honestos y proyectos políticos de largo alcance”, aseguró Toro.

Aunque no lo menciona, algunas de las molestias que se han generado están relacionadas con Catherine Juvinao, que se fue al lado de Petro, y quien reconoció que estaba recibiendo críticas por esa decisión.

“Recibo todo el palo de mis amigos del centro. Los entiendo y estoy aquí para rendir cuentas por mis actuaciones y responder sus preguntas. Pero lidiar la crítica no se compara, en mi entender, con la responsabilidad que hoy ostento como congresista. Mi prioridad es el país”, dijo la congresista electa del Verde.

Algunas bases de la Alianza Verde que apoyaron a Carlos Amaya también decidieron irse con Rodolfo Hernández, a pesar de que el exgobernador de Boyacá dijo que se mantendrá firme con Fajardo. Allí están, por ejemplo, la senadora electa Carolina Espitia, el representante electo Wilmer Castellanos y la representante por Boyacá Neyla Ruiz.