A modo de cierre de campaña, Sergio Fajardo recorrió las calles de Bogotá

El candidato a la presidencia de la República de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, realizó este domingo, a modo de cierre de campaña, encuentros multitudinarios en las calles de la capital del país.

El propósito era recorrer varios puntos de Bogotá con una comparsa denominada ‘La Esperanza’, la cual, comenzó en la plazoleta del centro comercial Diverplaza, ubicado en el occidente de la ciudad.

Al evento llegaron más de 100 personas vestidas con gorras, camisetas y banderas que apoyaban la candidatura presidencial del también exgobernador de Antioquia. Además, estuvieron Jorge Enrique Robledo, Luis Gilberto Murillo (fórmula vicepresidencial de Fajardo), Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, entre otros.

En el lugar, Fajardo dijo: “quisiéramos, pero sabemos que es complicado que ganemos en primera vuelta. Pasaremos a segunda vuelta y derrotaremos a Gustavo Petro”.

Continuando con el recorrido, el candidato llegó hasta la sede del partido político Dignidad, el cual, hace parte de la coalición. Mientras la comparsa caminaba por las calles, la gente coreaba “un profesor, un profesor, un presidente profesor!”.

El primero de los 7 días que quedan lo estoy disfrutando con el alma y una gran compañía. ¡Vamos a las calles! 💪🏽🇨🇴 #FajardoPresidente pic.twitter.com/7yZiJuQXkF — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 22, 2022

Después, Fajardo llegó hasta uno de los emblemas de Bogotá: Monserrate. “Llegamos a Monserrate para seguir nuestra jornada por Bogotá. Estamos a siete días y siete noches, aquí no cerramos, sino que salimos a la calle”, escribió Fajardo en su cuenta oficial de Twitter.

“Conversar con la gente y contestar sus preguntas es de las cosas que más disfruto de hacer política. Gran mañana soleada desde Monserrate con familias y personas que nos apoyan en este camino para derrotar a la corrupción este 29 de mayo.”, añadió.

SEMANA confirmó que el candidato no planea hacer un cierre formal de campaña, sino que esta se volcará a las calles y hará volanteo.

Buenos días! Llegamos a Monserrate para seguir nuestra jornada por Bogotá. Estamos a siete días y siete noches, aquí no cerramos sino que salimos a la calle. 💪🏽🇨🇴 pic.twitter.com/ev3ifErRTp — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 22, 2022

Cabe resaltar que la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA reveló que el candidato Sergio Fajardo ocupa el cuarto puesto en la intención de voto con el 4 %. Mientras que Federico Gutiérrez tendría 20,8 % y Rodolfo Hernández llegaría a 19,1 %.

Por su parte, Gustavo Petro sigue liderando con el 35,8 % la intención de voto de los colombianos. Este domingo 22 de mayo cerró su campaña con una masiva manifestación en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

El discurso de Petro estuvo precedido por presentaciones de diversos artistas nacionales e internacionales, como Wilfrido Vargas, Gaiteros de San Jacinto, Charles King, Los Rolling Ruanas, Edson Velandia y Adriana Lizcano.

Antes de su intervención, el candidato compartió en sus redes sociales imágenes de la multitud presente en la plaza.

En el inicio de su discurso, el candidato del Pacto Histórico manifestó estar seguro de su victoria el próximo 29 mayo. “Hoy puede ser la última manifestación en plaza pública de esta campaña electoral porque estoy seguro que el próximo domingo cambiaremos la historia de Colombia”, dijo.

Petro señaló que su propuesta es de cambio. “No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir con las desigualdades. No podemos seguir en esta violencia infinita que devora la sociedad, no podemos seguir con tanta incompetencia”, expresó.

“Hemos llegado al final logrando que las ideas que hemos desarrollado se hayan vuelto banderas del pueblo. Se nos dice populistas, aún no entiendo por qué”, sostuvo.

En cuanto a Federico Gutiérrez, su cierre de campaña fue en Medellín. Allí, en medio del evento, habló sobre sus principales propuestas. La lluvia no fue impedimento para que la gente asistiera y lo acompañara.

“Vamos a ganar la presidencia, vamos a hacerlo de la mano de ustedes. Quiero darle las gracias a Márgara, a mis hijos, mi familia y que vamos pa’ delante juntos. Yo quiero que entendamos que unidos somos capaces de transformar a Colombia. No nos dejemos llevar por los discursos de odio, de odio de clases. Yo quiero darle las gracias a cada persona que vivo hasta aquí. Aquí lo que necesitamos es sentido común y darle a la gente lo que necesita, educación para nuestros niños y jóvenes, seguridad alimentaria y más, pero especialmente la seguridad del país”, dijo Gutiérrez.