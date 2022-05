Congresistas de la Alianza Verde se sumaron a la campaña de Rodolfo Hernández

A pocos días de la primera vuelta presidencial se siguen moviendo las alianzas alrededor de los distintos candidatos. Hoy, lunes 23 de mayo a las 4:30 p. m., en Tunja, tres congresistas con caudal en Boyacá anunciaron su respaldo a Rodolfo Hernández.

El hecho llama la atención porque se trata de apoyos que estuvieron con Carlos Amaya para la consulta interpartidista en la que ganó Sergio Fajardo.

De hecho, el mismo exgobernador de Boyacá reconoció el hecho. Dijo que sigue firme con Fajardo, pero comentó que no puede obligar a sus seguidores a tomar sus mismas decisiones, por lo que algunas de sus bases ya están mayoritariamente con Rodolfo Hernández.

“Nunca he pretendido ejercer una jefatura política, sino un liderazgo que inspire, que convoque, y eso me lleva a creer en la libertad”, reconoció Carlos Amaya.

Claridades necesarias a propósito de la semana previa a la primera vuelta presidencial:



Creo en el cambio y creo que nuestro objetivo principal debe ser superar de una vez por todas el fracasado modelo uribista.



Este 29 de mayo mi voto por convicción es por @sergio_fajardo. pic.twitter.com/j71LHnz8cX — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) May 23, 2022

Entre los que apoyan al ingeniero se encuentra la senadora electa Carolina Espitia, el representante electo Wílmer Castellanos y la actual representante por Boyacá, Neyla Ruiz, quienes realizaron el anuncio oficial. Pero, además, según algunas fuentes del partido, podrían ser más los congresistas que se sumen a respaldar la candidatura del ingeniero Hernández.

“Hay una realidad política que nos sobrepasa. Muchos compañeros de lucha, congresistas, líderes de varias regiones del país y amigos como el gran Nairo Quintana, ya tomaron una decisión y es acompañar al ingeniero Rodolfo Hernández, un candidato que ha sido vehemente en su lucha contra la corrupción”, reconoció Amaya.

Como recalca Amaya, el apoyo del reconocido ciclista colombiano evidencia lo que pensarían muchos de los apoyos que tuvo en su momento el exgobernador de Boyacá, quien sorprendió en la consulta interpartidista por lograr 451.122 votos y posicionarse en el tercer lugar.

Recientemente, Quintana anunció su apoyo al ingeniero, cuando en la consulta había dicho que estaba con Amaya. “Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país”, le comentó el ingeniero al pedalista nacional cuando hizo el anunció.

En el caso de Amaya, reiteró que sigue firme con Fajardo y, en términos ciclísticos, dijo que no abandonará la carrera, siendo consciente que el candidato que respalda no cuenta con los mejores números y que hay una realidad electoral en el país. Asegura que su único objetivo es que el uribismo no vuelva al poder.

“Creo genuinamente en el cambio que propone Sergio Fajardo y por eso estoy con él, por convicción. Yo soy de los que pedalea duro en las etapas de montaña, aunque parezca estar lejos del lote y no abandono la carrera por más dura que se ponga, seguiré pedaleando a su lado”, aseguró Amaya.

Comentó que respeta la decisión de sus bases y que si Fajardo no pasa a la segunda vuelta, se va con el ingeniero Hernández, como lo anunció hace un tiempo en un debate de SEMANA y El Tiempo. “Si la otra opción de cambio que pasa a segunda vuelta es el ingeniero Rodolfo, como lo dije desde el año pasado en un debate de revista SEMANA, estaré con él”, afirmó Amaya.

Aseguró que su propósito, más allá de “derrotar al uribismo”, es apoyar a los campesinos, a los más necesitados y olvidados por el Estado. Pidió que el campo sea tenido en cuenta como un motor de desarrollo económico.

Otro congresista de la Alianza Verde, y con amplio caudal electoral, que se sumó en las últimas horas a la campaña de Rodolfo Hernández, fue Jonathan Ferney Pulido, conocido popularmente como Jota Pe Hernández.

Se trata de la mayor votación de esa colectividad en las pasadas elecciones del 13 de marzo y una de las más altas al Congreso, con casi 190.000 votos.

“¡Les presento mi candidato! Para una orilla, es el aliado de Petro, para otra es el candidato de Uribe. Pero ninguna de las dos. ¡El ingeniero Rodolfo Hernández es el aliado del pueblo y ya verán cómo unidos vamos a desenmascarar a los corruptos!”, anunció el senador electo en la mañana de este lunes.