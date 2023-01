Video | Patinadora revive rutina de la serie de Netflix ‘Merlina’ y se hace viral

La serie de Netflix que se basa en la vida de Merlina Adams, el personaje de la serie original de 1964 Los locos Adams, se convirtió en un fenómeno mundial acogido por diferentes personas alrededor del globo, sin importar la edad.

La historia de la “inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina, investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más”, según registra la plataforma, cautivó aún a los deportistas.

Merlina (Wednesday). - Foto: Sitio web de Merlina en Netflix

La rutina de baile de la protagonista llegó a una competencia de patinaje artístico. La encargada de revivir dichos movimientos de la serie sobre el hielo fue la patinadora y atleta olímpica Kamila Valieva.

La joven rusa se presentó ante el jurado calificador con el mismo peinado e igual maquillaje, que usa el personaje de ficción de la serie, y que es protagonizado por la actriz Jenna Ortega; además, Kamila bailó la misma rutina, pasos que le permitieron alcanzar el segundo lugar.

Así culminó su presentación, llevándose a casa la medalla de Plata en el campeonato ruso de patinaje artístico; apenas a sus 16 años, la joven tiene tres récords mundiales de patinaje artístico, de acuerdo con CNN en español.

La Familia Addams. - Foto: Netflix

El video se hizo viral en internet, logrando un alcance de más de tres millones de reproducciones —tan solo en YouTube—, pues varios canales replicaron la presentación de la adolescente, no solo en su idioma original, también en otros idiomas.

“Ella aplasta absolutamente este programa, los brazos y las manos, las peculiaridades. ¡Dios es fabuloso!”; “Ella es una estrella natural. Disfruté este programa más que el baile real en el programa, esto es una locura”; “No me importa la controversia o los comentarios negativos que la gente hace sobre ella. No me importa de dónde sea ella tampoco. Ella es simplemente talento y una de mis patinadoras favoritas ❤ ¡¡La amo!!”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en la web.

Netflix confirmó la segunda temporada de la serie

Lo que parecía ser una tristeza para los fanáticos de la serie Merlina resultó ser una alegría. El 6 de enero, Netflix confirmó que habría una segunda temporada. Cabe decir que el programa es producido por la productora MGM Television y distribuida por dicha plataforma.

Póster de promoción de la primera temporada de Merlina. - Foto: Netflix

En octubre de 2020, se anunció oficialmente la producción de la serie, a cargo de MGM Television, con la dirección detrás de cámaras de Tim Burton y la participación de Alfred Gough y Miles Millan como showrunners y productores ejecutivos, acompañados de Gail Berman, Jon Glickman y Andrew Mittman. En febrero del 2021, Netflix confirmó la creación y distribución de ocho capítulos en su plataforma.

La actriz estadounidense Jenna Ortega personifica a Merlina Addams, Catherine Zeta-Jones a Morticia, Jamie McShane al sheriff del pueblo Donovan Galpin y Hunter Doohan a Tyler Galpin. La primera temporada se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y contó con ocho episodios.

La recepción del público fue positiva, dado que ocupó el segundo puesto en la historia de Netflix en las series más vistas durante el primer mes. Merlina fue vista por 1.237 horas en sus primeros 28 días. Además, entre el 21 y el 27 de noviembre, superó a Stranger Things en el número de vistas en una semana, teniendo un total de 341,2 millones de vistas, seis millones más que Stranger Things.