El impresionante video de una nadadora que hizo el baile de ‘Merlina’ bajo el agua

Recientemente, Netflix estrenó la serie Merlina y uno de los aspectos que más han resaltado de esta producción es el baile realizado por la protagonista en uno de sus capítulos. De hecho, ese baile es tendencia en redes sociales y miles de internautas la han replicado en plataformas como TikTok e Instagram.

Jenna Ortega, quien interpretó a Merlina en la serie, fue la encargada de ejecutar el baile que hoy es viral en el ecosistema digital. Y los usuarios de redes sociales han dado rienda suelta a su creatividad para emular la coreografía en sus perfiles.

La nadadora Kristina Makushenko ha sido una de ellas y su video se viralizó rápidamente por la complejidad de su interpretación. A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 726 mil seguidores, compartió su versión del icónico baile.

Según comentó la deportista en su publicación, le tomó cerca de cuatro horas realizar la filmación del baile bajo el agua. Ahora bien, si la coreografía pudo haber resultado compleja para alguna personas, llevarla a cabo bajo el agua y a la perfección, sin duda, tuvo que ser un logro notable.

Al ritmo de la canción Goo goo muck, de The Cramps, Makushenko ejecutó cada uno de los movimientos realizados por Jenna Ortega en el capítulo de Merlina. Para ello, la nadadora profesional utilizó un vestido corto y tacones.

La publicación de Kristina Makushenko en Instagram ha recibido medio millón de ‘me gusta’ y cerca de 5.000 comentarios con elogios de parte de los usuarios de la red social.

La presentadora colombiana Daniela Álvarez fue una de las que reaccionó al video con un “wow”. “¡Siempre me sorprende lo que reúnes bajo el agua!”; “Ganaste esta”; “El nivel de dificultad... wow. Tú ganas”; “¿Esta chica no respira? Es una sirena”; “lo mejor que he visto”; “Dime que eres ruso sin decirme que eres ruso, esta chica gana el desafío. Todos los demás pueden simplemente detenerse”, se lee en algunos de los comentarios destacados.

Jugando billar y haciendo la coreografía de ‘Merlina’: así fue la Navidad de Lina Tejeiro

El fin de semana se celebró la Navidad en todo el mundo y los famosos aprovecharon para compartir con sus seguidores cómo vivieron estas fechas. Por ejemplo, la actriz Lina Tejeiro se centró en su familia, con quienes compartió varias experiencias.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 9,9 millones de seguidores, Lina Tejeiro compartió un post donde resumió algunas de las actividades que desarrolló en el marco de la Navidad.

En la primera imagen aparece posando junto a su familia, todos vestidos con el mismo atuendo y en compañía de sus dos perritos. Se trató de un traje color negro y rojo, tradicionales en Navidad, y con figuras de pequeños cuadrados.

El carrusel dio continuidad con un video donde la actriz hizo gala de sus habilidades para el billar. En una mesa de tres bandas, Lina Tejeiro mostró dos de sus intentos. De hecho, en uno de ellos, logró la carambola. Esta actividad la llevó a cabo en compañía de su familia, mientras de fondo sonaba Solo un cigarro, icónica canción de Pastor López.

Como antesala a la Navidad, la Novena de Aguinaldos también estuvo presente en la celebración de la familia de Lina Tejeiro, rezando las oraciones y entonando los inconfundibles cánticos de esta tradición.

Otro momento especial que compartió la actriz e influenciadora con sus seguidores tuvo como protagonista al señor Jesús Tejeiro, quien recitó la última carta que el Libertador Simón Bolívar le escribió a su prima Fanny.

La jornada también tuvo espacio para los bailes virales. En compañía de una de sus familiares, Lina Tejeiro hizo la coreografía de la serie Merlina, que es tendencia por estos días en la plataforma TikTok. En la parte de atrás destaca el imponente árbol de Navidad armado en la sala.