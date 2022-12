Así respondió Juan Duque cuando le preguntaron si seguía entusado, ¿ya superó a Lina Tejeiro?

Juan Duque fue blanco de diversas críticas y comentarios en redes sociales, debido a la relación que sostuvo con Lina Tejeiro por unos meses. La pareja fue protagonista de distintas noticias una vez decidieron tomar caminos aparte y dejar atrás el vínculo sentimental que habían construido.

Pese a que el paisa se pronunció al respecto y negó todo tipo de acusaciones en su contra por este noviazgo, en especial por rumores de infidelidad, el tiempo fue pasando y este tema quedó atrás, abriéndole paso al artista para que se diera a conocer mucho más con su música y su talento. El público nacional le tomó cariño por su personalidad, su voz, las letras que trabajaba en sus lanzamientos y las ocurrencias con las que salía en los escenarios virtuales.

No obstante, recientemente, una persona quiso aprovechar una dinámica de preguntas y respuestas en la cuenta oficial de Juan Duque para mencionar, de nuevo, el tema de Lina Tejeiro. En la casilla de interrogantes dejó un comentario en el que comparó el juego de Benzema, futbolista francés, con la duración del noviazgo que sostuvo con la actriz.

“Duró más Benzema jugando bien que usted con novia”, escribió la persona, a lo que el artista dijo: “Es que en esta época empieza la novia a pelearle a uno, para embolatarle el regalito de navidad. Eso mejor pa’l otro año”.

En otra de las preguntas que aparecieron en la actividad salió a flote el tema de la tusa, por lo que un seguidor se interesó en saber si seguía sufriendo por aquella ruptura o si todo había pasado la página. Juan Duque dio a entender que seguía en el proceso, por lo que mejor se centraba en beber y disfrutar el momento.

“¿Cómo va en la tusa?”, se lee en el post, a lo que el paisa indicó: “Por hoy bebamos…”, ubicando de fondo su tema Pa’l otro año.

Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, reveló cómo lidia con las ofensas en redes

Días atrás, Juan Duque quiso interactuar con sus fieles seguidores de las plataformas digitales, por lo que realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. El paisa abrió la puerta a preguntar todo tipo de cosas sobre su vida y su carrera profesional.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, una persona utilizó la casilla para cuestionarlo sobre el ‘hate’ y las críticas que recibe, averiguando cómo hacía para lidiar con esto y no dejarse afectar. El antioqueño no lo pensó dos veces y se refirió al tema, señalando que “no se lo tomaba personal”.

“¿Cómo has hecho para lidiar con el hate? Eres un caballero, admiración por ti”, escribió el seguidor en la actividad.

“Honestamente, uno tiene que ser muy amargado en la vida para tirarle ‘hate’ a una persona que ni conoce. Por eso esos comentarios, entendiendo eso, los veo y no me los tomo personal, tampoco les paro tantas bolas. Vienen de gente que se levantó de mal humor, resentidos, con energía que no era… por eso respondo con humor y de pato, me enfoco en lo que verdaderamente importa”, dijo el artista en un video.

De igual manera, Juan Duque apuntó que su principal enfoque eran las personas que lo apoyaban y lo respaldaban siempre, buscando alegrarlas y compartir lo mejor. Ante las críticas, el paisa aseguró que seguiría respondiendo con humor y chiste.

“Me enfoco en las personas que apoyan, que nos quieren, que nos quieren ver bien. Si siguen comentando así, voy a tirar las mismas huev$# de siempre que ustedes han visto por ahí, que son lo que somos”, agregó.