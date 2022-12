“Solo merece un lugar en el olvido”: el polémico mensaje de Juan Duque a Lina Tejeiro

Meses atrás, el ‘influencer’ y cantante Juan Duque quedó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales luego de que se confirmara su relación sentimental con Lina Tejeiro. Pese a que la historia pintaba romántica, amorosa y sólida, un giro inesperado llevó al cantante a ser blanco de comentarios y críticas, las cuales apuntaban a que había sido infiel a esta unión con la actriz.

Pese a que el paisa se pronunció al respecto y negó todo tipo de acusaciones en su contra por este noviazgo, el tiempo fue pasando y este tema quedó atrás, abriéndole paso al artista para que se diera a conocer mucho más con su música y su talento. El público nacional le tomó cariño por su personalidad, su voz, las letras que trabajaba en sus lanzamientos y las ocurrencias con las que salía en redes sociales.

Recientemente, Juan Duque publicó un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter, y muchos internautas se atrevieron a relacionarlo con la actriz colombiana, e incluso, reprocharon sus palabras.

“Duele, pero fue bueno enterarme de cosas que hacen esas personas que tenían un pedestal y honestamente solo merecen un lugar en el olvido”, señaló en la red social.

Una usuaria indignada le respondió: “Debería estar más agradecido con Lina, ya que por medio de ella lo conocen en Colombia”. La polémica no terminó ahí, el artista musical no se quedó callado y decidió responderle a la usuaria: “Y quién ha dicho que no?”.

Esta no sería la primera vez que, un comentario de Juan Duque causa controversia. Incluso, hace algunos meses, Lina Tejeiro encendió las redes al aparecer en la misma red social al escribir un mensaje, que parecía una indirecta, en donde narró una historia que vivenció hace un tiempo.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, se puede leer en el perfil oficial de la llanera.

Enseguida, el mensaje se viralizó y comenzó a ser interpretado de diferentes maneras por los cibernautas, pues muchos aseguran que ese “rímel” sería Juan Duque. En ese sentido, si se tiene en cuenta la postura de varios usuarios, lo que dio a entender Lina es que el cantante no habría cumplido con sus expectativas.

Luego del pronunciamiento de la actriz, el músico escribió una de las estrofas de su nuevo sencillo Hotline: “Que te vaya bien mal y que el karma te ponga prioridad, pero mami no es por echarte la sal”.

No obstante, el foco de atención estuvo directamente a la particularidad que ahora tiene el perfil del antioqueño, puesto que sorprendió a los cibernautas al modificar su nombre y ponerse “Rímel”. En la biografía del Twitter del intérprete se podía ver que se llamaba “Rimel Albeiro”, lo que da cuenta de que el artista acogió el mensaje de su exnovia.

Además, todo parece indicar que Duque no tomó de la mejor manera la manifestación de Lina Tejeiro, ya que en las últimas horas escribió: “Más alma, menos ego”.

Ante todo este espectáculo, son varias las suposiciones que comparten los internautas sobre la ruptura entre la dupla de famosos. Entre ellas, la que más resuena es que la llanera habría acabado lo que comenzó con Juan porque aún sigue en una disputa sentimental en la que tendría que ver el cantante Andy Rivera.

Juan Duque, ex de Lina Tejeiro, reveló cómo lidia con las ofensas en redes

Juan Duque quiso interactuar con sus fieles seguidores de las plataformas digitales, por lo que realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. El paisa abrió la puerta a preguntar todo tipo de cosas sobre su vida y su carrera profesional.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, una persona utilizó la casilla para cuestionarlo sobre el ‘hate’ y las críticas que recibe, averiguando cómo hacía para lidiar con esto y no dejarse afectar. El antioqueño no lo pensó dos veces y se refirió al tema, señalando que “no se lo tomaba personal”.

“¿Cómo has hecho para lidiar con el hate? Eres un caballero, admiración por ti”, escribió el seguidor en la actividad.

“Honestamente, uno tiene que ser muy amargado en la vida para tirarle ‘hate’ a una persona que ni conoce. Por eso esos comentarios, entendiendo eso, los veo y no me los tomo personal, tampoco les paro tantas bolas. Vienen de gente que se levantó de mal humor, resentiditos, con energía que no era…por eso respondo con humor y de pato, me enfoco en lo que verdaderamente importa”, dijo el artista en un video.

De igual manera, Juan Duque apuntó que su principal enfoque eran las personas que lo apoyaban y lo respaldaban siempre, buscando alegrarlas y compartir lo mejor. Ante las críticas, el paisa aseguró que seguiría respondiendo con humor y chiste.

“Me enfoco en las personas que apoyan, que nos quieren, que nos quieren ver bien. Si siguen comentando así, voy a tirar las mismas huev$#” de siempre que ustedes han visto por ahí, que son lo que somos”, agregó.