Diseñadores de vestuario de Merlina dieron detalles exclusivos a SEMANA sobre los nuevos capítulos de la segunda temporada

La esperada segunda temporada de “Merlina”, la serie gótica de Netflix que sigue la vida de la icónica hija de la familia Addams, ya está disponible y continúa conquistando a millones de espectadores en todo el mundo.

Tras su exitoso estreno en noviembre de 2022, que rápidamente la convirtió en una de las series más vistas en la historia de la plataforma, “Merlina” regresa con su segunda temporada, dividida en dos partes.

La primera mitad de esta segunda temporada se lanzó el 6 de agosto de 2025 y la segunda parte está disponible desde el 3 de septiembre del mismo año. Este formato en dos entregas implicó una espera dividida para los seguidores, que en total podrán disfrutar de ocho episodios que profundizan en la vida de la adolescente en la misteriosa Academia Nunca Más.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

Jenna Ortega retoma su papel como Merlina Addams, manteniendo la esencia sombría, sarcástica y brillante que cautivó al público en la primera temporada. En estos nuevos capítulos, Merlina enfrenta desafíos aún más complejos, tanto personales como sobrenaturales.

La joven debe controlar sus poderes psíquicos en evolución mientras lidia con amenazas que ponen en riesgo a sus amigos, familia y su propia integridad. La narrativa se expande más allá de la escuela, incluyendo la exploración de rituales en el bosque, desapariciones inquietantes y oscuros secretos familiares, lo que añade capas de suspense y un tono más terrorífico a la serie.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

El reparto de esta segunda temporada incluye el esperado regreso de Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán en el papel de Gómez Addams.

Además, llegan nuevas incorporaciones que prometen dar dinamismo a la trama, como Joanna Lumley interpretando a la abuela, y la participación de la estrella pop Lady Gaga, como la profesora Rosaline Rotwood.

También forman parte del elenco Evie Templeton, Haley Joel Osment, y Christopher Lloyd, famoso por su rol de Tío Lucas en las películas clásicas de los Addams, lo que conecta con la nostalgia de los fanáticos antiguos y nuevos.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

Detrás de cámaras, los creadores Alfred Gough y Miles Millar continúan al frente del proyecto, junto con Tim Burton, quien dirige varios episodios y funge como productor ejecutivo. La visión de Burton aporta una estética gráfica y muy cuidada, que junto con la riqueza de los personajes y la trama, ofrece un producto equilibrado entre misterio, drama juvenil, comedia negra y elementos sobrenaturales.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

La segunda temporada de “Merlina” sigue siendo un fenómeno de Netflix no solo por su alta producción y dirección, sino también por su habilidad para atraer una audiencia diversa al mezclar el encanto de la familia Addams con historias llenas de suspenso y humor que resuenan con las nuevas generaciones.

A propósito del estreno de la segunda parte de la segunda temporada, SEMANA conversó con Colleen Atwood y Mark Sutherland diseñadores de vestuario de la serie, quienes revelaron detalles exclusivos para Colombia.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

SEMANA: ¿Hubo alguna prenda de vestuario que haya sido especialmente desafiante de crear para esta segunda temporada?

Colleen Atwood: Creo que más de una prenda fue desafiante. Es como regresar a algo ya visto y hacerlo nuevo otra vez, sin que se sienta extraño o desconectado con lo que ya se había contado. No quieres que de repente todos tengan un outfit completamente nuevo; deben mantener la misma vibra pero llevada al siguiente nivel. En esta temporada tuvimos la oportunidad de explorar mucho con la llegada de Morticia, que es divertida de vestir, y también con Joanna Lumley, quien interpreta a la abuela, una gran figura de la alta costura. Así que hubo muchos elementos nuevos para agregar a la mezcla, lo que fue un gran desafío, pero también un regalo muy especial.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: Jenna Ortega attends the Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala at Guastavino's on August 28, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix) | Foto: Getty Images for Netflix

SEMANA: Hemos visto a todos los personajes crecer y tomar diferentes caminos emocionales y personales. ¿Cómo se refleja eso en su vestuario?

Mark Sutherland: Cuando avanzamos de la temporada uno a la dos, por ejemplo, Pugsley probablemente ya está yendo a la escuela, haciendo sus propios amigos y convirtiéndose en su propia persona. Entonces intentamos mantener su estilo icónico, pero dándole un poco más de su carácter personal. Por otro lado, Merlina ha vuelto y está haciendo más trabajo de detective, mientras que Enid Sinclair ya ha desarrollado su propio estilo, siendo algo así como la “it girl”.

Cada personaje ha crecido a su manera, y tratamos de reflejar ese crecimiento elevando el vestuario, pero sin perder la esencia de quienes son. Esto aplica no solo para los jóvenes, sino también para la familia Addams, que ahora tiene más protagonismo. Vemos mucho más a Morticia y Gómez, incluso el cottage, los momentos como el tango, lo cual nos permite crear muchos looks más para ellos. Además, llega Hester, la abuela, así que es genial desarrollar estos personajes mientras avanza la temporada.

Wednesday. (L to R) Tim Burton, Lady Gaga as Rosaline Rotwood on the set of Wednesday. Cr. Sophy Holland/Netflix © 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

SEMANA: Colleen, ¿cómo es trabajar con un director como Tim Burton, que tiene una visión estética muy clara?

Colleen Atwood: Tim tiene una estética increíble y además filma de una manera muy particular que forma parte de esa estética. Tiene un ojo muy gráfico y cuando aleja la cámara, la silueta es muy específica y clara en el encuadre. He tenido la ventaja de trabajar con Tim por mucho tiempo y él confía mucho en los diseñadores. No microgestiona el arte del vestuario; más bien se emociona con ello. Es muy divertido porque es reactivo: si le muestras algo y no le gusta, te lo dice, pero con mucha anticipación, no es un cambio de última hora. Disfruta ver el movimiento y las formas que los trajes aportan a la historia, y es muy gratificante trabajar así.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: Jenna Ortega attends the Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala at Guastavino's on August 28, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix) | Foto: Getty Images for Netflix

SEMANA: Mark, ¿tienes alguna prenda o accesorio favorito dentro del vestuario de la serie?