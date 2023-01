Jenna Ortega, actriz de ‘Merlina’, confesó qué sintió cuando Lady Gaga hizo viral su baile en la serie

Merlina es una de las series más mediáticas de los últimos meses en la plataforma de televisión vía streaming Netflix, siendo una de las producciones con más resonancia mediática en redes sociales y todo por la gran actuación de Jenna Ortega, protagonista de la producción, quien no solo demostró el gran talento que tiene para ser una de las grandes promesas de Hollywood este 2023, sino también por inspirar a gigantes de la música como Lady Gaga, quien no fue capaz de resistirse a los movimientos de Wednesday y volvió viral el baile de Merlina.

La intérprete de Bad Romance sorprendió a sus fanáticos disfrazándose de Merlina y bailando la coreografía que ella lleva a cabo en el cuarto capítulo de la serie, pero esta vez al ritmo de una de sus canciones del álbum Born This Way, llamada Bloody Merry. Dicho clip se volvió viral en segundos y volcó a medio Internet a ver la serie y al otro medio a replicar el baile de Gaga en Instagram y TikTok, lo que posicionó aún más a la serie.

Merlina (Wednesday) - Foto: Sitio web de Merlina en Netflix

Este hecho se lo recordaron a Jenna en la alfombra roja de la última edición de los premios Globo de Oro, en la que ella está nominada a Mejor actriz en serie de comedia o musical por su protagónico. En entrevista con Variety, Ortega declaró cómo se sentía con que la diva pop, con quien ya había tenido un acercamiento virtual, le siguiera sus pasos a su trabajo.

“Es muy extraño. ¿Sabes?, tiempo atrás trabajaba con el estilista que trabajaba con Lady Gaga, a quien había visto en un concierto en Boston años atrás, y ella me había hecho un video en el que me decía: ‘hola Jenna, escuché que eras una fan…’, fue un video muy dulce y no tenía idea alguna que ella iba a recordar o tuviera alguna idea de quién era yo años atrás… Verla ahora haciendo esto es uno de esos momentos en los que tú reconoces que la vida cambia realmente rápido, es muy loco”, declaró la actriz.

Es la primera vez que Jenna está nominada a los premios Globo de oro y está compitiendo contra nombres muy resonados en la industria como Kaley Cuoco, por su protagónico en The Flight Attendant; Selena Gómez por Only Murders In The Building, Jean Smart por Hacks y Quinta Brunson, por Abbott Elementary.

Jenna Marie Ortega es la actriz estadounidense encargada de dar vida a Merlina. - Foto: Getty

Ortega no solo ha sido alabada por su nominación, también está siendo asediada por todos los fotógrafos y camarógrafos asistentes al evento por el gran vestido que está usando en dicho evento, muy alejado al look gótico con el que ha enamorado a medio mundo en Wednesday, pues esta vez se decantó por un look en color nude plisado con apliques en el torso que se entrelazan entallando una cintura de avispa para darle paso a una falda varias caídas y en la parte superior un escote en V y mangas con extensiones asimétricas.

Jenna Ortega ya era un rostro familiar en Hollywood gracias a su participación en producciones como Scream, la última película hecha con el inolvidable asesino de la máscara del “grito”, en la que también participaron actores como Courtney Cox, Melissa Barrera, Hayden Panettiere y Mason Gooding. Otras de las cintas donde ha trabajado Ortega son Finestkind, American Carnage, Studio 666, The Fallout, The Babysitter: Killer Queen, After Words y Iron Man 3.

Otra de las favoritas de esta edición de los Globo de oro es la actriz Ana de Armas, quien se lució con su interpretación de Marilyn Monroe en la película para Netflix, que según expertos le dará todos los galardones de la temporada de premios, entre los que está el codiciado Óscar.