En fotos | Así luce Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Wednesday

Lady Gaga ha irrumpido con fuerza en el universo de la serie “Wednesday” de Netflix, sorprendiendo a los fans con su caracterización como Rosaline Rotwood, un personaje que se une en la segunda temporada de esta popular producción.

La plataforma streaming reveló las primeras imágenes de la cantante y actriz interpretando a esta enigmática y legendaria profesora de la Academia Nevermore, donde se desarrolla la trama.

Merlina estrenará la segunda parte de la segunda temporada el 3 de septiembre de 2025 | Foto: SOPHY HOLLAND/NETFLIX

En la imagen difundida, Lady Gaga luce un impactante aspecto con cabello platinado, cejas decoloradas y un vestido blanco sobrio que resalta su piel pálida. Un detalle inquietante es la presencia del icónico personaje Dedos posado sobre su hombro, sumando un aire de misterio y amenaza, coherente con la naturaleza ambigua de Rosaline Rotwood. Netflix aún no ha detallado si será aliada o antagonista de Wednesday Addams, protagonista de la serie, pero la interpretación promete un rol lleno de magnetismo y complejidad.

La segunda temporada de “Wednesday” fue dividida en dos partes: la primera estrenó sus primeros cuatro capítulos el 6 de agosto de 2025, y la segunda parte, donde aparece Lady Gaga, llegará el 3 de septiembre de 2025 con los cuatro episodios restantes para concluir la temporada.

Esta entrega total contará con ocho episodios y servirá para abrir camino a una tercera temporada ya confirmada. El estreno está muy esperado, pues se prevé que la segunda parte cierre con un desenlace impactante lleno de giros sobrenaturales en la academia Nevermore y consolide aún más a Wednesday como un personaje emblemático para la plataforma Netflix.

El reparto total de la serie incluye a Jenna Ortega en el papel de Wednesday Addams, acompañada por Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán interpretando a Gómez Addams. La producción también cuenta con otros secundarios y estudiantes de la Academia Nevermore que conforman el elenco regular, sumándose ahora Lady Gaga como la misteriosa profesora Rosaline Rotwood, un personaje clave en los nuevos episodios. La presencia de Gaga añade una nueva dimensión a la serie, atrae a sus seguidores y aporta un aura de sofisticación y misterio al universo gótico y oscuro de “Wednesday”.

Además de su personaje, Lady Gaga también presentará una nueva canción titulada “The Dead Dance” para la banda sonora de esta segunda temporada, lo que refuerza aún más el vínculo entre su talento multifacético y la atmósfera distintiva de esta producción de Netflix.

Lady Gaga está actualmente en plena gira mundial llamada “The Mayhem Ball”, que comenzó el 16 de julio de 2025 en Las Vegas y recorrerá estadios y arenas de Norteamérica y Europa hasta noviembre, con un cierre previsto en París.