La historia detrás del castillo donde se filmó la segunda temporada de Merlina; esconde un pasado escalofriante

Merlina es una serie original de la plataforma de streaming, Netflix, la cual estreno los primeros cuatro capítulos de su segunda temporada el pasado 6 de agosto y los restantes estarán disponibles a partir del 3 de septiembre.

Jenna Ortega es la interpreta de la protagonista, Merlina Addams, una joven que ingresa a la Academia Nunca Más, un colegio para adolescentes con poderes especiales y allí, atraviesa por varias circunstancias que le permitieron conectar el misterio de su familia y crear nuevas amistades.

En la segunda parte, Merlina tiene problemas con sus poderes e intentará hacer lo posible para recuperarlos, además porque la vida de su compañera Enid se encuentra en peligro y ella hará lo que puede para poder salvarla.

Misterio del castillo que aparece en la segunda temporada

El castillo Charleville está ubicado en Irlanda y fue una de las locaciones donde se grabaron algunas escenas de la producción. Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia es que tiene un gran misterio e historias escalofriantes.

Según lo que circula en la intranet, una página menciona que en los pasillos del lugar se cuenta la tragedia de Harriet, una niña que cayó por las escaleras hace más de 160 años y perdió la vida.

El castillo Charleville y sus tenebrosas historias. | Foto: Tomada de msn

Los habitantes de la zona y los visitantes aseguran que han presenciado apariciones fantasmales, en horas de la madrugada se escuchan risas infantiles y se siente una experiencia inexplicable.

Adicionalmente, se menciona que las personas encargadas de cuidar el lugar han experimentado sucesos escalofriantes, pues han percibido varias voces, crujidos y pasos. Por lo que, se afirma que debido a dichos misterios, la producción de Merlina no se hospedó en el castillo, sino en la localidad de Tullamore.

¿Quién tomó la decisión de grabar en ese castillo de Irlanda?

El productor ejecutivo y director de cine, Tim Burton, es reconocido por su labor en exitosas producciones como El cadáver de la novia, El joven manos de tijera, Alicia en el país de las maravillas, Batman, Charlie y la fábrica de chocolate, entre otras.

El también guionista, escritor y animador estadounidense, hace parte de la dirección de Merlina y se dice que él fue el encargado de escoger el castillo Charleville después haber explorado otros en la región.