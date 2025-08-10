Así puede personalizar WhatsApp activando el ‘modo Merlina’ con este sencillo truco

WhatsApp es una aplicación de mensajería que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un referente en la comunicación digital. Su presencia global y la facilidad que ofrece para enviar mensajes en texto, voz, video, imágenes y documentos, sumada a su sistema de cifrado de extremo a extremo, la han convertido en una de las plataformas más populares y seguras.

El uso diario de esta herramienta ha impulsado a muchos usuarios a personalizar su interfaz, adaptándola a sus preferencias y tendencias estéticas, algunas inspiradas en producciones cinematográficas o televisivas. Una de las más recientes es el denominado ‘modo Merlina’.

Para aplicar este estilo, la aplicación de Meta ofrece diversas opciones de personalización. En primer lugar, es posible modificar el fondo de los chats. Para ello, se debe descargar desde el navegador una imagen alusiva al personaje y, posteriormente, acceder a Ajustes > Chats > Fondo de pantalla. Allí, WhatsApp dispone de tres alternativas principales:

Personalizar la aplicación de mensajería es el plan favorito de muchos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Fondos predeterminados: imágenes diseñadas por la propia aplicación.

imágenes diseñadas por la propia aplicación. Colores sólidos: pensados para un aspecto minimalista.

pensados para un aspecto minimalista. Galería: permite elegir cualquier fotografía o imagen almacenada en el dispositivo.

Una vez seleccionada la imagen, la plataforma ofrece una vista previa para ajustar el encuadre y la orientación antes de confirmar el cambio. Esta configuración puede aplicarse a todos los chats o únicamente a una conversación específica.

Otra forma de incorporar el estilo Merlina es modificando el ícono de la aplicación. Herramientas como Nova Launcher permiten reemplazar el ícono original por uno personalizado. Basta con descargar una imagen en formato PNG, preferiblemente con fondo transparente, para que el acceso directo en la pantalla del dispositivo adopte un diseño más oscuro y elegante.

El teclado también puede adaptarse. Servicios como Gboard permiten aplicar temas personalizados con imágenes en blanco y negro, manteniendo la estética gótica.

El sonido es otro recurso para reforzar la ambientación. Cambiar los tonos de notificación por efectos tétricos, fragmentos de la banda sonora de la serie o sonidos ambientales, puede realizarse desde el apartado de notificaciones, seleccionando un archivo de audio personalizado.

Merlina estrenó su segunda temporada el 6 de junio. | Foto: Foto: Netflix / El País

Finalmente, los stickers ofrecen un complemento creativo para las conversaciones. Existen paquetes gratuitos que pueden descargarse e instalarse directamente en la aplicación, aportando dinamismo y coherencia con la temática.