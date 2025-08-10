Suscribirse

Tecnología

Así puede personalizar WhatsApp activando el ‘modo Merlina’ con este sencillo truco

Se espera que, en el futuro, el servicio de mensajería permita a los usuarios adaptar aún más la aplicación a sus estilos, gustos y tendencias.

Redacción Tecnología
10 de agosto de 2025, 12:51 p. m.
Los fanáticos buscan alternativas que les permitan personalizar WhatsApp.
Los fanáticos buscan alternativas que les permitan personalizar WhatsApp. | Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Netflix y Getty Images

WhatsApp es una aplicación de mensajería que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un referente en la comunicación digital. Su presencia global y la facilidad que ofrece para enviar mensajes en texto, voz, video, imágenes y documentos, sumada a su sistema de cifrado de extremo a extremo, la han convertido en una de las plataformas más populares y seguras.

El uso diario de esta herramienta ha impulsado a muchos usuarios a personalizar su interfaz, adaptándola a sus preferencias y tendencias estéticas, algunas inspiradas en producciones cinematográficas o televisivas. Una de las más recientes es el denominado ‘modo Merlina’.

Para aplicar este estilo, la aplicación de Meta ofrece diversas opciones de personalización. En primer lugar, es posible modificar el fondo de los chats. Para ello, se debe descargar desde el navegador una imagen alusiva al personaje y, posteriormente, acceder a Ajustes > Chats > Fondo de pantalla. Allí, WhatsApp dispone de tres alternativas principales:

La versión web de WhatsApp es ampliamente utilizada en el mundo.
Personalizar la aplicación de mensajería es el plan favorito de muchos. | Foto: NurPhoto via Getty Images
  • Fondos predeterminados: imágenes diseñadas por la propia aplicación.
  • Colores sólidos: pensados para un aspecto minimalista.
  • Galería: permite elegir cualquier fotografía o imagen almacenada en el dispositivo.

Una vez seleccionada la imagen, la plataforma ofrece una vista previa para ajustar el encuadre y la orientación antes de confirmar el cambio. Esta configuración puede aplicarse a todos los chats o únicamente a una conversación específica.

Lo más leído

1. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado
2. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro
3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú
Contexto: Cómo grabar pantalla desde Android en simples pasos y sin necesidad de descargar aplicaciones externas

Otra forma de incorporar el estilo Merlina es modificando el ícono de la aplicación. Herramientas como Nova Launcher permiten reemplazar el ícono original por uno personalizado. Basta con descargar una imagen en formato PNG, preferiblemente con fondo transparente, para que el acceso directo en la pantalla del dispositivo adopte un diseño más oscuro y elegante.

El teclado también puede adaptarse. Servicios como Gboard permiten aplicar temas personalizados con imágenes en blanco y negro, manteniendo la estética gótica.

El sonido es otro recurso para reforzar la ambientación. Cambiar los tonos de notificación por efectos tétricos, fragmentos de la banda sonora de la serie o sonidos ambientales, puede realizarse desde el apartado de notificaciones, seleccionando un archivo de audio personalizado.

Merlina se estrenará en su segunda temporada, el próximo 6 de junio.
Merlina estrenó su segunda temporada el 6 de junio. | Foto: Foto: Netflix / El País

Finalmente, los stickers ofrecen un complemento creativo para las conversaciones. Existen paquetes gratuitos que pueden descargarse e instalarse directamente en la aplicación, aportando dinamismo y coherencia con la temática.

Contexto: VoLTE vs. VoWiFi: qué significa cada uno y cómo activarlos para mejorar la calidad de las llamadas

Se espera que, en el futuro, WhatsApp amplíe su catálogo de opciones de personalización, incorporando herramientas más flexibles y creativas que permitan a los usuarios adaptar aún más la aplicación a sus estilos, gustos y tendencias, sin perder de vista la seguridad y la experiencia intuitiva que la caracterizan.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MerlinawhatsappMensajería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.