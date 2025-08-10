Cómo grabar pantalla desde Android en simples pasos y sin necesidad de descargar aplicaciones externas

Android se ha consolidado como uno de los sistemas operativos más importantes a nivel global y, al mismo tiempo, como uno de los más utilizados, gracias a su versatilidad y a la amplia gama de posibilidades que ofrece a los usuarios para navegar, acceder a información y utilizar aplicaciones esenciales en su vida personal y laboral.

Entre sus múltiples funciones, destaca la opción de grabar pantalla, una herramienta útil para capturar en video todo lo que ocurre en el display de un teléfono móvil, tablet o computador.

Esta opción se ha convertido en un recurso habitual en la creación de tutoriales y guías, ya que permite explicar de manera visual cómo ejecutar un procedimiento, configurar un programa o resolver un problema técnico. Al mostrar cada paso en tiempo real, se minimizan los errores de interpretación, lo que favorece el aprendizaje y la comprensión.

Todo lo que se grabe queda guardado en la galería. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el ámbito del entretenimiento, también es empleada para compartir con amigos o familiares contenidos que no pueden descargarse o enviarse en otros formatos. De esta manera, se evita instalar aplicaciones adicionales que, en muchas ocasiones, ocupan un espacio considerable en la memoria del dispositivo.

La relevancia de esta función radica en su capacidad para transformar lo que antes requería extensas explicaciones o demostraciones presenciales en un recurso visual fácil de generar y compartir. Su uso permite comunicar ideas con mayor eficacia, conservar evidencias, optimizar procesos educativos y agilizar la resolución de problemas técnicos.

Pese a sus ventajas, no todos los usuarios conocen o emplean correctamente esta herramienta. En muchos casos, la función está disponible en los equipos, pero permanece desaprovechada. Según el Centro de Ayuda de Google, los pasos para utilizarla son los siguientes:

Los teléfonos Android incluyen esta función. | Foto: Getty Images

Deslizar el dedo dos veces hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para desplegar las herramientas rápidas del dispositivo.

Localizar el ícono de “Grabación de pantalla”. Si no aparece de inmediato, deslizar hacia los lados para encontrarlo.

Si no aparece de inmediato, deslizar hacia los lados para encontrarlo. En caso de no hallarlo, presionar la opción “Editar” y arrastrar el botón de grabar pantalla al panel de accesos rápidos.

Seleccionar si se desea grabar solo imagen o incluir audio, así como la opción de mostrar los toques en la pantalla.

Presionar “Iniciar”. El sistema mostrará una cuenta regresiva —generalmente de tres segundos— antes de comenzar la grabación.

antes de comenzar la grabación. Para finalizar, deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y tocar la notificación de la grabadora. El video se guardará automáticamente en la galería o en la carpeta designada.