La costumbre de limpiar la pantalla del celular con la ropa: el detalle que pocos conocen y puede causar microrayones

El teléfono celular se convirtió en uno de los objetos más utilizados en la vida cotidiana. Revisar mensajes, trabajar, ver videos, realizar compras o navegar por redes sociales son actividades que hacen parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, pocas veces se piensa en un aspecto fundamental: la limpieza del dispositivo.

Revise si desactivó esta función del celular al salir de casa: delincuentes podrían usarla para hackear toda su información

Aunque muchas personas se preocupan por mantener limpio su hogar o lavarse las manos con frecuencia, el celular suele pasar desapercibido, pese a que está en contacto constante con superficies, bolsillos, bolsos y las manos. Debido a esto, puede acumular fácilmente suciedad, grasa, polvo y bacterias.

Especialistas coinciden en que limpiar el móvil regularmente no solo ayuda a conservarlo en buen estado por más tiempo, sino que también contribuye a proteger la salud y mantener una mejor higiene en el día a día.

Sin embargo, aunque pueda parecer una tarea sencilla, la limpieza de la pantalla debe hacerse correctamente para evitar daños en la superficie del equipo. Uno de los errores más comunes entre los usuarios es hacerlo con la ropa para retirar manchas o huellas. Si bien parece una solución práctica, muchas telas de las prendas de vestir no están diseñadas para este fin y podrían generar pequeños rayones o desgaste con el tiempo.

La pantalla del celular puede sufrir daños con el tiempo. Foto: Getty Images

También existen otros elementos que deben evitarse completamente. Expertos de Xataka recomiendan no utilizar objetos punzantes, dado que pueden afectar la pantalla o incluso dañar componentes del equipo. Del mismo modo, no es aconsejable usar líquidos abrasivos, como limpiavidrios o productos para muebles, debido a que contienen sustancias que pueden deteriorar las capas protectoras.

Los paños ásperos o que sueltan pelusa tampoco son recomendables, porque pueden dejar residuos o causar marcas en la pantalla.

Para realizar una limpieza segura y efectiva, la mejor opción es utilizar un paño de microfibra, similar al que se usa para limpiar gafas. Este material permite retirar la suciedad sin maltratar la superficie.

Limpiar la pantalla es fundamental antes de colocar un protector. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, se aconseja emplear alcohol isopropílico de al menos un 90 %, un producto ampliamente utilizado para dispositivos electrónicos. La recomendación es aplicar el líquido directamente sobre el paño y nunca sobre la pantalla, con el fin de evitar excesos de humedad que puedan filtrarse en el equipo.

Después de eliminar las manchas de la superficie, también es importante pasar un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad y dejarla completamente seca.

Estos productos son fáciles de conseguir y, además de servir para el celular, también pueden utilizarse para limpiar otros dispositivos electrónicos como computadores, tablets o teclados.