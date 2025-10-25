Suscribirse

Estados Unidos

Los disfraces más buscados de Halloween en Estados Unidos en el 2025: ¿cuánto pagaría por lucir como Wednesday o como una cazadora K-Pop?

El fenómeno de los disfraces “viralizados” revela la creciente influencia de la cultura pop en el mundo del consumo estacional, y también cuáles caminos elige el comprador para adaptar precio, diseño y autenticidad.

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 11:36 a. m.
Los disfraces más virales de Halloween en este 2025
Los disfraces más virales de Halloween en este 2025 | Foto: Composición Semana / Netflix

En Estados Unidos, Halloween 2025 se tiñe de estética oscura y fandom digital. Los disfraces inspirados en K-Pop Demon Hunters y Wednesday dominan las listas de los más vendidos.

Mientras los niños buscan encarnar a Rumi o Merlina, los precios varían desde opciones económicas hasta versiones con licencia oficial, y el mercado se divide entre plataformas masivas, tiendas especializadas y ferias digitales.

Contexto: La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

¿Por qué K-Pop Demon Hunters y Wednesday dominan?

La preferencia del público por estos dos contenidos no es al azar: K-Pop Demon Hunters, logró convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, lo que encendió la chispa del merchandising temático

Por su parte, Wednesday, con Jenna Ortega a la cabeza, ya había catapultado su estética gótica y con su nueva temporada refuerza su presencia en el imaginario juvenil.

Cuando un título se vuelve viral, sus atuendos se convierten en opción predilecta para Halloween, incluso desplazando a los clásicos (vampiros, zombis) en las preferencias de los consumidores.

Halloween es una celebración en la que usuarios aprovechan para disfrazarse.
Los fantasmas y las brujas tradicionales le han dado paso a personajes más virales de series famosas | Foto: Getty Images

Rangos de precio: del disfraz low cost al de licencia

En un mercado saturado de opciones y modas virales, elegir el disfraz ideal para Halloween se ha vuelto todo un desafío.

Los consumidores ya no solo buscan parecerse a su personaje favorito, sino también equilibrar tres factores clave: la calidad del traje, el precio que están dispuestos a pagar y el nivel de autenticidad que desean alcanzar.

De acuerdo a lo que se registra en el medio La Nación, estos serían aproximadamente los rangos de los precios de los disfraces más populares para este Halloween:

Disfraces de K-Pop Demon Hunters

  • En Spirit Halloween, los modelos infantiles con licencia oficial rondan los US$ 59,99, mientras que la versión para adultos cuesta US$ 69,99, pero ojo, la peluca se vende aparte por US$ 26,99
  • Otra opción es Hallowitch Costumes, donde los trajes infantiles se ofrecen por US$ 39,99 y los de adulto por casi US$ 99,99
  • En plataformas como AliExpress, pueden encontrarse réplicas desde US$ 5,60, aunque en estos casos la calidad, los acabados y la fidelidad al diseño original suelen ser variables.
Contexto: Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

Disfraces de Wednesday

  • En eBay, la versión infantil clásica (vestido negro con cuello blanco) tiene un precio de US$ 27,99. Para adultos, el conjunto del uniforme de la Academia Nevermore cuesta aproximadamente US$ 60.
  • En Halloween Costumes, los precios para niños oscilan entre US$ 29,99 y US$ 64,99, dependiendo del modelo y los detalles incluidos (como pelucas). La versión adulta puede encontrarse desde US$ 29,99 (modelos básicos) hasta US$ 74,99 (ediciones acabadas para fans más exigentes).
  • En Party City, el disfraz infantil tiene un rango de US$ 40 a US$ 45, mientras que la peluca se vende aparte por US$ 12,99. Para adultos, la versión del uniforme cuesta cerca de US$ 50 y la peluca grande por US$ 24,99.

Si en décadas pasadas los disfraces se inclinaban hacia fantasmas, calabazas o zombis, hoy la cultura pop manda: el disfraz ya no es solo disfraz, es una extensión del fandom digital.

