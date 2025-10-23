Suscribirse

Estados Unidos

La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

Una vivienda decorada con escenas extremadamente realistas por Halloween, ha dividido a un vecindario entre la admiración y la indignación.

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 4:15 p. m.
Decoración de Halloween
El realismo con el que fue decorada una casa en Estados Unidos ha levantado polémica entre la comunidad. | Foto: Getty Images

Los vecinos de un popular barrio norteamericano quedaron en shock al ver a una casa convertida en un escenario de terror extremo.

Algunos han insinuado que se retire la decoración por lo perturbadora que resulta para algunos menores que viven en el lugar.

Un lugar de verdadero terror

Aunque es normal que para esta época las casas estén adornadas con calabazas talladas y decoraciones alusivas a vampiros, fantasmas y zombis, una casa se robó la atención en este año.

Su impresionante decoración no llama la atención por su creatividad, sino por el terror que ha generado entre los vecinos.

El propietario del lugar este año optó por una decoración realista y diferente, lejos de las tradicionales calabazas de Halloween y de las luces naranjas.

Según informó The Mirror US, la residencia se encuentra en un tranquilo vecindario estadounidense y, como parte de su decoración, se encuentra una figura animatrónica de un hombre colgado por los brazos, con los órganos expuestos y gritando de dolor.

Para sus vecinos, es una decoración macabra más que original, ya que parece una escena real de un crimen.

Tal ha sido el impacto, que varias personas de la comunidad han decidido no volver a pasar por este sector, por lo menos hasta que se termine la festividad de Halloween.

Marcha zombie
Los zombies y las calabazas de Halloween fueron superadas por una decoración terrorífica en una casa de Esta dos Unidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo que se dice en redes

Las imágenes de la vivienda se han viralizado en redes sociales, en donde la particular decoración ha causado polémica.

Pese a que es una época para el humor negro y la creatividad, para quienes han pasado por el lugar ha sido una imagen “totalmente perturbadora”.

Un internauta escribió lo siguiente con respecto al hecho: ”La decoración de Halloween más aterradora que he visto aquí“.

Otros han dejado comentarios en redes como: “Eso sería un rotundo ‘no’ para mí si hubiera pasado por allí cuando era niño”, escribió un usuario en Reddit; mientras otro añadió: “Sería un rotundo, no incluso si pasara por allí siendo adulto”.

Según El Universo, la casa pertenece a un residente conocido por sus montajes temáticos cada octubre, aunque este año “superó todos los límites”.

La decoración ha atraído curiosos de otras zonas que se acercan para tomar fotos o grabar videos, pero también ha motivado quejas formales ante las autoridades locales por el impacto emocional que puede generar, especialmente en menores.

La “casa del terror” ya es una de las atracciones más comentadas del país este Halloween, acumulando millones de reproducciones y dividiendo a la comunidad entre el espanto y la admiración.

