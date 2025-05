Cristina Costantini, directora del documental de Karol G, da detalles sobre su trabajo con la paisa: “Su valentía es inspiradora”

El documental Karol G: Mañana fue muy bonito de Netflix, ya ha capturado la atención mundial. El producto cinematográfico, dirigido por Cristina Costantini, ofrece una mirada íntima y sin filtros de la vida de la cantante colombiana.

A lo largo de casi dos horas, el documental recorre los humildes inicios en Medellín de Carolina Giraldo Navarro hasta su consagración como ícono global del reguetón, destacando su histórica gira Mañana Será Bonito, que recaudó más de 313 millones de dólares y la convirtió en la primera mujer latina en llenar cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu.

Más allá de los logros profesionales, el documental también revela aspectos personales de Karol G, como su lucha contra la ansiedad, el acoso sufrido en su juventud y su proceso de empoderamiento con el término “bichota”.

La impresionante producción incluye testimonios de su familia, especialmente de su padre, Guillermo Giraldo, y muestra su compromiso filantrópico a través de la Fundación Con Cora, que ha brindado oportunidades educativas a jóvenes colombianas. Con una narrativa que combina momentos emotivos y espectaculares, Mañana fue muy bonito, se posiciona como un testimonio de resiliencia y autenticidad en la carrera de Karol G.

A propósito de su lanzamiento, SEMANA conversó con su directora, Cristina Costantini, quien también ha estado al frente de exitosos largometrajes, como Mucho Mucho Amor, que fue adquirido por Netflix en el Festival de Cine de Sundance de 2020, y obtuvo nominaciones a los Emmy de Noticias y Documentales, además de ser galardonado como mejor documental del año por los Premios de la Fundación Imagen y los Premios de Cine de la Asociación de Periodistas de Entretenimiento Latinos.

Costantini regresó recientemente a SUNDANCE, por tercera vez, con el estreno SALLY, basado en la vida de Sally Ride. Anteriormente, estuvo en el Festival de Sundance 2018 con su ópera prima, Science Fair, sobre el competitivo mundo de las ferias de ciencias de instituto y en 2020 con Mucho Mucho Amor.

Costantini se inició como periodista de investigación galardonada, cubriendo centros de detención, inmigración y la crisis de los opioides. Ha recibido numerosos premios de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos por su trabajo, así como un Premio DuPont y varias nominaciones a los Emmy. Nacida y criada en Wisconsin, Costantini es licenciada por la Universidad de Yale. Ahora vive en Los Ángeles con su marido, Alfie; su hija, Penny; y su perro, Carlino Harriet.

SEMANA: ¿Cómo se sintió al recibir la propuesta de dirigir el documental de Karol G?

Cristina Costantini: Yo vengo del periodismo investigativo, entonces, inicialmente, cuando escuché sobre la posibilidad de hacer una película sobre una artista famosa, mi miedo era que simplemente se tratara de un pieza de publicidad, de mostrar lo genial que era su vida, sus amigos, lo divertida que era. Y eso no me interesaba.

Pero en mi primera reunión con Karol G, ella me dijo que quería hacer lo contrario. Quería contar una historia complicada sobre la realidad y lo complejo que es hacer una gira, y lo difícil que es hacer lo que ella ha hecho. Creo que el glamour y la fama son obvios, los vemos en las redes sociales, pero todos tenemos vidas difíciles que no mostramos en redes sociales. Todos estamos pasando por muchas cosas.

Hacer algo tan grande como lo que hace Karol G, me imagino que viene con muchas dificultades. Así que quería retratar una imagen más real de lo que eso significa, y especialmente para Karol, porque, por ejemplo, su cuerpo a veces no le respondía como ella quería y ella estaba recibiendo tratamientos para una condición que no puede controlar, lo que significa que su cuerpo está a la vista de todos.

Yo, por ejemplo, tengo días en los que me despierto y no me siento bien con mi cuerpo, pero aun así, tengo que ir a la oficina y nadie me mira. Ahora, imagínate tener un día así, pero luego estar frente a 90.000 personas. Ella vive con muchos de los problemas que las mujeres enfrentamos en el día a día, pero amplificados al máximo. Creo que también es un espejo para muchas de nosotras las latinas que estamos pasando por nuestras propias luchas. Verla atravesarlas también fue inspirador para mí, y su valentía es inspiradora.

SEMANA: ¿Qué opina sobre el poder de representación que Karol G está reflejando a través del documental?

C. C.: Es impresionante, esa es una de las razones por las que quería hacer este documental. Creo que las latinas han sido subestimadas y pasadas por alto durante mucho tiempo, y ser mujer en un campo dominado por hombres me ha hecho sentir muchas de las mismas cosas que Karol en el reguetón, pero en mi propio campo.

Muchas mujeres han sentido lo mismo, la sensación de por qué se nos cierran tantas puertas o la de por ser mujer no puedo explotar todo mi talento y mis intereses. Yo también he tenido ese sentimiento, así que ver a Karol decirlo tan explícitamente fue poderoso. Me encanta que ella sabía que no podía cambiarse a sí misma, así que cambió el mundo que la rodeaba.

Ella creó su propio mundo. Creo que eso es muy inspirador. También creo que muchas líderes femeninas a lo largo de la historia han emulado a los hombres como modelo de poder, pero Karol no hace eso. Ella no tiene miedo de abrazar su feminidad, no tiene miedo de rodearse de otras mujeres. Nuestro equipo de filmación estaba lleno de mujeres realmente inteligentes, lo cual no es común en la industria del documental ni del cine. Creo que ella nos está ofreciendo un nuevo modelo de liderazgo y una nueva forma de feminismo, de energía femenina, lo que sea que le quieras llamar. Ella nos está mostrando un nuevo camino, lo cual me parece realmente emocionante.

SEMANA: A lo largo del documental hay muchas escenas muy emocionales. Hay momentos que realmente tocan el corazón, pero hay otras partes que son muy dolorosas de ver, como que te dan ganas de llorar todo el tiempo. ¿Cuál fue la escena más difícil para usted de ver o de ser parte de ella?

C. C.: Bueno, la escena más difícil para mí fue la del mánager. La historia de su mánager fue muy difícil de escuchar. Yo lloré mucho al escucharla, porque muchas mujeres hemos tenido experiencias como esa, donde te sientes atrapada. Intentaba explicarle a los miembros masculinos de nuestro equipo por qué esa escena impactaría tanto a la gente. Como mujeres, siempre estamos caminando con esta conversación interna sobre cuán seguras estamos en un lugar. No creo que los hombres caminen con esa constante preocupación. Si puedo confiar en este hombre, si estoy segura aquí, si puedo caminar sola por la calle a la noche, si voy a llegar a casa antes de que se ponga el sol. Estas son cosas en las que estamos pensando todo el tiempo, y creo que los hombres no se dan cuenta de hasta qué punto esto nos afecta. Entonces, esa fue la escena más difícil para mí. Ver a un hombre poner como condición el sueño más grande de Karol siendo el sexo es terrible. Eso me tocó mucho.

SEMANA: ¿Cuál fue la que más le gusto?

C. C.: La escena que más me gustó fue cuando ella y su madre hablan en el carro después de ir a la NASA, cuando su mamá se quiebra en llanto. Esa escena es maravillosa. Y la razón es porque mis padres, mis abuelos, crecieron en la pobreza, no fueron a la escuela porque tenían que trabajar para apoyar a la familia y llegaron a América. Y creo que muchas personas tienen historias de pobreza en sus antecedentes y es claro ver cómo una madre se sentiría tan orgullosa de ver a su hija alcanzar un éxito tan grande viniendo de tan poco. Por eso esa escena me gusta tanto.

SEMANA: ¿Cómo se sintió trabajando con Karol G? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ella?

C. C.: Karol es realmente maravillosa. Los colombianos ya lo saben, pero ella es tan increíble como parece. Nunca sabes cómo será una persona hasta estar cerca de ella, y ella es brillante. Subestimarla sería un gran error, porque a veces la amabilidad se confunde con debilidad, pero en el caso de Karol, su amabilidad es su mayor fortaleza. Es una mente brillante. No solo puede hacer su trabajo, escribir, cantar y bailar, sino que también entiende cómo contar una historia. Fue un verdadero placer trabajar con ella en esto, y con un equipo increíble, en su mayoría de mujeres muy inteligentes y dedicadas. Fue un trabajo muy gratificante.

