Karol G aseguró que empieza su nueva era e hizo especial petición: “Prepárense, que empieza la era de la Bichota”

Karol G no le debe a Anuel nada, al igual que él tampoco, cada uno pegó por sí mismo y luego aumentaron de números cuando se juntaron, pero que vaya de víctima y dejando a Anuel de lo peor es de ser una mala persona, Anuel no es un santo pero no lo verás hablando mierda así. pic.twitter.com/IPSclzwHE9