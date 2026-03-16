Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras polémica y rompió el silencio con inesperado mensaje: “Nos toca alejarnos”

Semanas atrás, Verónica Giraldo, hermana de la cantante antioqueña Karol G, hizo públicos fuertes señalamientos contra su expareja, Jaime Llano, quien además es el padre de su hija.

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

A través de varios videos difundidos en redes sociales, la mujer relató episodios difíciles que, según afirmó, vivió durante su embarazo, además de otras situaciones que —de acuerdo con su testimonio— continuarían presentándose en la actualidad. En sus declaraciones también indicó que el caso ya estaría en conocimiento de las autoridades competentes.

Más allá de las denuncias relacionadas con su relación sentimental, Giraldo expresó su inconformidad por la postura que, según su versión, habrían adoptado algunos miembros de su familia frente a lo ocurrido. De acuerdo con lo que contó, ciertas personas cercanas no habrían respaldado sus señalamientos, situación que también la llevó a manifestar públicamente su malestar.

Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro / Montaje SEMANA

Tras decidir alejarse de plataformas digitales por un tiempo, dejando en silencio toda la polémica relacionada con sus padres, Verónica reapareció en su cuenta oficial de Instagram y compartió un sentido mensaje con el que se quiso pronunciar.

A través de una historia, la hermana de la ‘Bichota’ planteó un escenario que vivía, asegurando que era válido equivocarse y entender que no todo lo que se hacía estaba bien. La paisa fue contundente al reconocer su falla, buscando mejorar a futuro.

“Hay veces que nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar y saber que no todo lo que dices o hablas está bien. Hay veces que nos toca alejarnos para saber que los errores también se valen para mejorar, y sanar”, escribió.

“Para volver más fuertes y con la fe de seguirla dando toda, no solo por ti, también por tu familia, por los que amas y por los que te rodean. Bonito día”, agregó.

Por el momento se desconoce qué sucedió con ella durante estas semanas, teniendo en cuenta que muchos usuarios estaban desconcertados por sus decisiones y declaraciones en público.