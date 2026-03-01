Gente

Ella es Katherin Giraldo, medio hermana de Karol G, que reaccionó a polémica que se desató; se mantiene lejos de su familia

La joven destaca en redes sociales con sus emprendimientos y mensajes a través de historias de Instagram.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

1 de marzo de 2026, 8:04 a. m.
Karol G y Katherin Giraldo son medio hermanas por parte paterna.
A través de las historias publicadas en su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo expuso una serie de denuncias sensibles relacionadas con su expareja, Jaime Llano, quien es el padre de su hija. En los videos, la mujer narró los momentos complejos que, según afirmó, vivió durante su embarazo y las dificultades que asegura continúan en la actualidad, aclarando que existe un proceso legal en curso.

Además de referirse a lo ocurrido en su relación sentimental, Giraldo manifestó su malestar por la postura que, de acuerdo con su versión, habría asumido su familia. Según relató, algunos de sus allegados habrían restado importancia a sus denuncias y respaldado a su expareja, atribuyendo su comportamiento a un supuesto problema emocional.

En uno de los clips difundidos, la mujer mostró su mano con heridas visibles y manchas de sangre. Allí explicó que las lesiones se produjeron luego de romper un vidrio en la casa de sus padres, en medio de un intento por poder ver a su hija, ya que, según sostuvo, le estarían negando el contacto con la menor.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Ante esta crisis familiar, quien se pronunció al respecto, de una forma indirecta, fue Katherin Giraldo, la medio hermana de Karol G y Verónica Giraldo, que publicó un sentido mensaje en el que enviaba apoyo y energías en esta tormentosa situación.

