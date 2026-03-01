A través de las historias publicadas en su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo expuso una serie de denuncias sensibles relacionadas con su expareja, Jaime Llano, quien es el padre de su hija. En los videos, la mujer narró los momentos complejos que, según afirmó, vivió durante su embarazo y las dificultades que asegura continúan en la actualidad, aclarando que existe un proceso legal en curso.

Además de referirse a lo ocurrido en su relación sentimental, Giraldo manifestó su malestar por la postura que, de acuerdo con su versión, habría asumido su familia. Según relató, algunos de sus allegados habrían restado importancia a sus denuncias y respaldado a su expareja, atribuyendo su comportamiento a un supuesto problema emocional.

En uno de los clips difundidos, la mujer mostró su mano con heridas visibles y manchas de sangre. Allí explicó que las lesiones se produjeron luego de romper un vidrio en la casa de sus padres, en medio de un intento por poder ver a su hija, ya que, según sostuvo, le estarían negando el contacto con la menor.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Ante esta crisis familiar, quien se pronunció al respecto, de una forma indirecta, fue Katherin Giraldo, la medio hermana de Karol G y Verónica Giraldo, que publicó un sentido mensaje en el que enviaba apoyo y energías en esta tormentosa situación.

“En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa, hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. Siempre habrá luz al final del camino”, escribió en un post de Instagram.

Al salir a la luz este post, los curiosos se interesaron en saber un poco de aquella familiar de la ‘Bichota’, quien ha sido foco de reacciones por su distanciamiento con el padre.

¿Quién es Katherin Giraldo?

De acuerdo con lo que se conoció, Katherin Giraldo es la hermana menor de la familia Giraldo, pero desde hace años se mantiene alejada. Es medio hermana de Karol G, Verónica y Jessica, ya que fue fruto de una relación de Guillermo Giraldo, padre de la reguetonera, con otra mujer fuera de su vínculo con Martha Navarro.

La joven se mantiene activa en plataformas digitales, buscando dar información sobre sus emprendimientos, enfocados en el diseño textil y el café. No obstante, en sus cuentas personales no suele hablar de sus allegados, conservando una distancia con respecto al tema.

Katherin Giraldo suele llamar la atención con sus publicaciones, donde destaca lo profesional y bella que es. Adicional a sus labores, destaca como modelo e influencer de estilo de vida, evitando tocar asuntos que la involucren cn la fama de su medio hermana mayor.

Aunque en el pasado ha mostrado piezas de joyería de Jessica Giraldo, en 2021, la empresaria dialogó con Lo sé todo y contó que tuvo comportamientos que no fueron bien vistos por su padre, lo que hizo que él cambiara con ella. Al intentar retomar el contacto y resolver los problemas, él la bloqueó de sus contactos y cortó dicha comunicación.

Infobae registra que la mujer compartió capturas de pantalla de los acercamientos que quiso tener con su padre, plasmando el contexto en el que se movía.

Por el momento se desconoce si eso cambio, ya que no suele subir cosas relacionadas con su familia.