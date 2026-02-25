Gente

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Verónica Giraldo había hablado de un tema delicado que rodeaba su realidad y la tenía muy afectada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

25 de febrero de 2026, 9:31 a. m.
Verónica Giraldo
Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro / Montaje SEMANA

Verónica Giraldo utilizó las historias de su cuenta de Instagram para hacer públicas delicadas denuncias relacionadas con su expareja, Jaime Llano, quien además es el padre de su hija, Sophia. En los videos, la mujer relató el difícil proceso que aseguró haber atravesado durante el embarazo y la situación que continúa enfrentando en la actualidad, señalando que existe una denuncia formal en curso.

Más allá de referirse a su relación sentimental pasada, Verónica también expresó su inconformidad con el respaldo que, según afirmó, su familia le habría brindado a Llano. De acuerdo con su testimonio, algunos de sus allegados minimizaron lo ocurrido y desestimaron sus palabras, atribuyendo su comportamiento a un supuesto desequilibrio emocional.

En uno de los registros compartidos, Giraldo mostró una de sus manos con visibles heridas y rastros de sangre. Allí explicó que las lesiones se produjeron tras romper un vidrio en la vivienda de sus padres, en un intento por poder ver a su hija, ya que —según dijo— le estarían impidiendo el contacto con la menor.

Al hablar de su historia personal, la hermana mayor de Karol G hizo referencia a episodios de violencia que aseguró haber presenciado durante su infancia entre sus padres. Según manifestó, esas experiencias marcaron su forma de entender las relaciones y la llevaron, durante años, a normalizar situaciones de maltrato y resistencia al sufrimiento.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal. El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás; se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar”, dijo Verónica.

No obstante, la situación tomó un rumbo inesperado, debido a una decisión que habría tomado Verónica Giraldo en redes sociales. Tras exponer los videos y hacer público su problema, la cuenta de la paisa desapareció.

Según se observa, al buscar el perfil personal de la familiar de la ‘Bichota’, aparece un anuncio de que la página no estaba disponible, muy similar a lo que sucede cuando se deshabilitan.

Instagram de Verónica Giraldo
Instagram de Verónica Giraldo Foto: Instagram @verogiraldonavarro

Es importante considerar que esta decisión no apareció después de que las hermanas de Verónica se pronunciaran, asegurando que pedían respeto y discreción con la situación.

