Gente

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se fue contra su familia y habló de golpes; Jessica, su otra hermana, se pronunció

La polémica en la familia de la famosa cantante aumenta y sigue dando de qué hablar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de febrero de 2026, 1:43 p. m.
Jessica, hermana de Karol G, se pronuncia por delicado tema de su otra hermana, Verónica.
Jessica, hermana de Karol G, se pronuncia por delicado tema de su otra hermana, Verónica. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yegiraldo_ - @karolg - @veronicagiraldonavarro

Desde hace días, Verónica Giraldo, hermana de la famosa cantante, se tomó las historias de su cuenta de Instagram para exponer a su expareja y padre de su hija Sophia, Jaime Llano, y el aparente tormento que vivió junto a él en el embarazo y hoy en día, ya que le tiene una denuncia.

Verónica Giraldo expuso a su expareja por abandono en el embarazo y maltrato psicológico.
Verónica Giraldo expuso a su expareja por abandono en el embarazo y maltrato psicológico. Foto: TikTok: anitamarinmorales

Aparte de las revelaciones que hizo de su expareja, Verónica también habló de su familia y de cómo le estarían dando la espalda al apoyarlo a él, justificando que está “loca”.

En el video que publicó se ve cómo Verónica tiene una mano llena de sangre con cortadas, y dice que la tiene así por romper un vidrio de la casa de sus padres para rescatar a su hija, ya que no se la quieren dejar ver.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, dijo Verónica.

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Gente

Música

Gente

Gente

Refiriéndose a sus padres, la hermana mayor de la cantante afirmó que en su niñez tuvo que presenciar violencia entre sus padres, y por esta razón, aprendió y normalizó lo que es aguantar.

“El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar [...] Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, recordó en el mismo video.

Jessica Giraldo, otra hermana de Karol G, se pronunció por declaraciones de Verónica

Momentos después de que los videos de Verónica fueran publicados, la cuenta de ella dejó de estar disponible en la red social y a su misma vez, Jessica se su cuenta para hablar al respecto, pedir respeto y más empatía por la situación tan delicada que vive su familia hoy en día.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia, estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, escribió inicialmente.

Además, concluyó: “Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.

Más de Gente

Noticias Destacadas