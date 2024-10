Verónica Giraldo, hermana de Karol G, contó detalles sobre la dura enfermedad que padece: “Me ha dado duro”

Un evento significativo en la vida de la familia Giraldo fue el reciente nacimiento del hijo de Verónica, un acontecimiento que llenó de alegría a todos, incluida Karol G. La cantante no tardó en compartir su emoción en sus redes sociales, donde recibió innumerables mensajes de felicitaciones por parte de sus fans, tanto para ella como para su hermana, la nueva mamá. Este momento no solo celebra la llegada de un nuevo miembro a la familia, sino que también resalta los lazos fuertes que unen a estas dos talentosas mujeres.

La admiración que suscita entre sus seguidores no solo proviene de su belleza y estilo, sino también de su valentía al afrontar los desafíos que la vida le presenta. “Les he dicho varias veces que soy fuerte ante mi problema de salud, pero estos días sé que me ha dado duro la artritis y más cuando me ponen medicamentos, pero siempre voy con fe”, dijo Verónica en sus historias de Instagram.