La hermana de Karol G no se guardó nada y contó estos secretos

Una de las cualidades que tiene esta joven es su capacidad para vivir la vida sin importar el qué dirán y no le tiene miedo a mostrarse sexy en su perfil de Instagram en el que cuenta con más de 159 mil seguidores.

Los comentarios a la imagen compartida por la hermana menor de la intérprete de “Tusa” y “200 copas” no se hicieron esperar y más de uno aprovechó para “lanzarle los perros”, como se dice de forma coloquial. “Belleza”; “qué hermosura de mujer”; “muy simpática y atractiva”; “diosa, qué belleza”, fueron algunas de las palabras que recibió la publicación de Katherin Giraldo.

Lo que algunos no sabían era que la joven es hermana de Karol G solo por parte de papá. En varias entrevistas ha manifestado que es muy poca la comunicación que tiene con “La Bichota”, pero reconoce que siente una gran admiración por ella y todo lo que ha logrado en la industria musical.

Sin embargo, a través de sus redes sociales no duda en hablar sobre su hermana y en demostrar que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado; además, de destapar algunos secretos que pocos conocían de ella.

Fue en una actividad de preguntas y respuestas donde Katherin sorprendió a sus seguidores quienes le preguntaron que si se había hecho algunos retoques en su cuerpo, a lo que no dudó en responder honestamente que lo único que tiene de cirugías son sus senos.

“Esto me lo preguntan demasiado, la gente cree que yo soy toda operada. Lo poquito que tengo, lo tengo, pero es honrado. Solo tengo una cirugía estética, que son las teticas. Nada más, de resto todo es mío. Vea sudadito, trabajadito, eso es trabajo honrado”, sostuvo la paisa con una sonrisa.

En la recopilación hecha por la página Rastreando Famosos, varios internautas no dudaron en dejar algunos comentarios como: “Tan bella. Mucho más Linda que su hermana”; “Muy bella”; “Solo se ven malos comentarios de mujeres, será que tienen rabia por el hablado o el cuerpazo que se manda🤔🤔🤣🤪”.

La joven suele responder a quienes lanzan críticas contra ella y su acento, pero no deja que esto la afecte. “¿Qué es todo este veneno? Qué falta de respeto y tolerancia, cero empatía. Obviamente, no hablo así, ignorantes. Me expresé de forma charra para darle humor a esa pregunta, de lo contrario soy toda una profesional y empresaria”.