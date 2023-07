Karol G sorprendió a una de sus hermanas con un espectacular regalo, ¿qué es?

No cabe duda de lo que Karol G ha logrado generar en el país y en el mundo. La Bichota es una sensación mundial como un exponente femenino y colombiano del género urbano. Es así como la paisa viene teniendo una racha interminable de éxitos, con el lanzamiento hace unas semanas de su álbum Mañana será bonito y todos los logros que este le ha otorgado.

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello. - Foto: @karolg

Gracias a esta serie de sencillos, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, ha tenido varios hitos en la música, desde hacer historia en ser la primera artista latina en debutar en el número uno de Billboard, con un álbum enteramente en español, hasta estrenar una de las canciones que representa uno de los sueños más anhelados por la paisa, cantar con Shakira en la canción TQG, que también se ubicó en los primeros lugares de lo más escuchado a nivel mundial.

Más allá de su innegable fama como cantante y compositora, Karol G también es admirada por su forma de ser, pues es un ícono cuando se trata de amor propio y esto ha hecho que se robe el corazón de todos sus fanáticos.

Ahora la cantante paisa no dudó en sorprender a su hermana, Verónica Giraldo, con una gran sorpresa, que por supuesto ella no dudó en compartir a través de sus redes sociales. Se trató de un regalo que muchos de sus seguidores aplaudieron, pues es algo que muchos sueñan.

“No saben lo feliz que estoy, hoy recibí algo muy especial para mí, nuestro hogar. Qué felicidad, hogar nuevo, vida nueva. Gracias a mi familia por este hermoso regalo”, etiquetando a toda la familia Giraldo.

Verónica Giraldo mostró el regalo que recibió por parte de su familia. - Foto: @verogiraldonavarro

El regalo fue nada más y nada menos que un apartamento, en el cual vivirá ella junto a su familia. Por supuesto los seguidores no se hicieron esperar con sus comentarios y en el post compartido por Lo Sé Todo, se pudo leer: “Si yo tuviera dinero le ayudaría a mi familia, sin mirar a quien 👌🏻🙏🏻🙏🏻”; “Yo también haría lo mismo con mis hermanos. Vivir en paz y alegría en Familia. Es lo más preciado ser una familia unida, bendecida por Dios 🙏🥰🙏”.

Cabe recordar que hace unos días la hermana de la cantante preocupó a muchos por unos clips donde aparecía llorando. En medio de lágrimas, la antioqueña quiso darle un consejo a quienes la siguen, enfatizando en que las redes sociales no muestran la realidad completa de las cosas, argumento que además sería la razón de su sufrir actual.

“No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso”, comentó.

No obstante, agregó que ella es mucho más de lo que publica. “Pero si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo, sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí”, siguió diciendo al llorar.

La hermana mayor de ‘La Bichota’ abrió su corazón, describiendo sus sentimientos, inclusive se refirió a la cantante en sus palabras. “Hoy me siento tan triste. No es porque quiera generar lástima, pero no sé ni para dónde coger. Como dicen por ahí, mañana será bonito”, añadió.

Verónica Giraldo. - Foto: Tomado de @verogiraldonavarro

Asimismo, hizo otras reflexiones acerca de su ser y de la manera en que los demás actúan. No en tanto, sus revelaciones dejaron en total preocupación a sus seguidores, quienes no lograron entender del todo el estado de la creadora de contenido.

“Amo quién soy, amo a esta Verónica con los errores y miles de cosas, porque siempre busca la manera de dar lo que tiene en el corazón. (…) Me da tanta tristeza la gente que solo quiere tener, tener y tener, cuando eso no lo llena a uno”, agregó.