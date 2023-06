Karol G sigue rompiendo récords: ahora lo hace en famoso programa de TV estadounidense

La relevancia internacional de Karol G es indiscutible y ya no tiene vuelta atrás, pues ahora en cada rincón del planeta donde ella hace presencia se genera una revolución mediática que incluso hace romper récords de asistencia en programas televisivos reconocidos, como acaba de suceder en Nueva York, donde la colombiana hizo una aparición estelar para cantar sus más recientes éxitos.

Se trata del programa Today Show, uno de los más icónicos de la televisión norteamericana, donde, en plena calle de Manhattan, los presentadores hacen entrevistas y dinámicas con invitados especiales, que en este caso era la cantante paisa, quien lució inmaculada con un conjunto de blusa manga larga lila pálido con una falda larga blanca, que combinan a la perfección con su ahora melena palo de rosa.

Foto: @karolg. - Foto: Foto: @karolg.

Por supuesto la visita de Karol G a dicha ciudad generó una histeria colectiva y miles de personas se aglomeraron a los alrededores de donde se graba el programa desde, incluso 24 horas antes para tener un lugar muy cerca a la colombiana, llenando por completo las calles aledañas al set de grabación y generando una congestión digna de una película de Hollywood.

Una vez las cámaras estaban al aire y el show estaba en su mejor momento, una de las presentadoras atinó a revelar la novedad del día. Según la policía de Nueva York, cerca de 15.000 personas estaban aglomeradas en toda la calle donde se graba el matutino, una cifra nunca antes vista, cuyo objetivo era ver cantar a la paisa éxitos como Mientras me curo del cora, Provenza, TQG y Amargura, siendo esta la canción del momento.

Foto: Twitter @KarolGWW. - Foto: Foto: Twitter @KarolGWW.

Eso hizo que Karol se abrumara de la emoción y, casi entre lágrimas, le respondió a una de las conductoras del show que ella se dio cuenta de que había logrado sus sueños cuando se permitía sentir la energía de estar con tanta gente en ese preciso momento y espacio y que de la misma forma ella sentía que sus fans, ahí aguantando las altas temperaturas del verano y esperando a la intemperie, también sentían de una forma trascendental la música de ella.

Mientras Karol G demostraba su amor y cariño a los fans, millones de personas gritaban y aplaudían a la cantante, quien tuvo un cambio de outfit al momento de interpretar Mientras me curo el cora, luciendo una camiseta básica blanca con su nombre estampado en el frente y unos jeans anchos muy característicos de su guardarropa, un look muy tranquilo y fiel a la esencia de la cantante paisa.

Karol G cantando "MIENTRAS ME CURO DEL CORA" en el Today Show en New York. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/lPwz6PRxnj — Karol G Stats (@KarolGWW) June 30, 2023

Luego, Karol interpretó Amargura de vuelta a su look de entrevista y ella no dudó en acercarse durante su performance hacia el público que había esperado por ella durante una noche entera, para verlos a los ojos y cantarles estrofas como “y aunque yo hago como si nada, baby qué amargura me da sabiendo que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota”.

Karol G lo hermosa que esta.🥹🔥 pic.twitter.com/a2FVyisI7z — Karol G Stats (@KarolGWW) June 30, 2023

Este nuevo logro de Karol llega después de uno de los momentos más icónicos de la carrera artística de Carolina, nombre de pila de la cantante, que no tiene que ver precisamente con su música sino con la imagen de estrella internacional que ya proyecta. Gracias a esto la paisa fue invitada a la pasarela de Jacquemus en el marco de la Semana de la Moda de París, donde la intérprete de Gatúbela lució perfecta en un vestido blanco con su melena ondulada que contrastaba con la cartera diminuta icónica de dicha casa de modas en color rojo escarlata.

Semana de la Moda en París @Karolg - Foto: Instagram @kalorg

Esta aparición de Karol en París la volvió a poner en el radar del mundo de la moda, pues desde hace varios meses la antioqueña ha venido siendo convocada no solo para este tipo de eventos, sino por publicaciones de renombre como Elle, Vogue México y W magazine para hacer parte de sus editoriales fashionistas.