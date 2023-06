Los rostros más admirados: ‘People’ en español revela a los 10 más bellos del mundo en el 2023

La reconocida revista People en Español anualmente realiza un listado de ‘Los 50 más bellos’ que consta de las celebridades a nivel mundial con el aspecto físico más atractivo según el medio internacional. Este listado incluye a diferentes personalidades que han entado en sus más recientes portadas y que se han destacado no solo por su aspecto físico sino por sus éxitos y logros a largo del año.

Para la edición del 2023, la lista tiene una curiosidad y es que se encuentra dividida en varios grupos como ‘Los Eternos’, ‘Los Duros’, ‘Las Amazonas’, ‘Los Guerros’, entre otros más.

Por medio de un video publicado en la plataforma de YouTube, People reveló la lista que lidera una colombiana, mujer que ha sido noticia y tendencia durante todo el 2023.

Shakira

En la primera posición de la lista se encuentra Shakira. La barranquillera ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación tras la separación con su esposo Gerard Piqué, hecho que ha dado lugar para que Shakira, por medio de sus canciones, se desahogue y demuestre el poder de las mujeres en la actualidad.

Shakira - Foto: Revista People

Becky G

Con 26 años, la reconocida cantante Becky G ocupa la segunda posición del listado. Gracias a sus éxitos musicales ha podido estar en diferentes escenarios realizando sus presentaciones, las cuales son aclamadas por los miles de seguidores que tiene la artista. Canciones como ‘Mamiiii’ al lado de Karol G la han logrado posicionar como una de las mujeres más exitosas del género urbano y ahora, como una de las personas con el rostro más admirado, según la revista.

Becky G en los iHeartRadio Music Awards 2023 - 27 de marzo de 2023 en Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) - Foto: Getty Images

Manuel Turizo

En la tercera casilla se encuentra el primer hombre del listado y el segundo colombiano en la lista. Con 23 años, el reconocido cantante se ha convertido en una de las voces más reconocidas alrededor del mundo junto con Shakira, con quien próximamente lanzará una nueva canción denominada ‘Copa Vacía’. Su éxito rotundo no solo se debe a su apariencia física, sino también a la mezcla de géneros en sus canciones, las cuales tienen ritmos como el merengue, la bachata y el reguetón.

iNSTAGRAM @manuelturizo - Foto: iNSTAGRAM @manuelturizo

Bad Bunny

Siguiendo con el listado, la cuarta persona con el ‘rostro más admirado’ es el puertorriqueño Bad Bunny, con 29 años. El cantante se encuentra desde hace varios meses en la cúspide de su carrera debido a las canciones que estrena y se convierten en éxitos a nivel mundial. Por tercer año consecutivo, el ‘conejo malo’ se ha coronado como el artista más escuchado en la plataforma de Spotify.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: Bad Bunny attends The 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Diego Tinoco

Diego Tinoco es la primera celebridad, no cantante, que aparece en el aclamado listado. Nacido en California, Estados Unidos y con tan solo 25 años se ha convertido en una figura pública gracias a su personaje ‘Nero the Phoenix Knight’, en la nueva entrega de ‘Knights of the Zodiac’.

El actor Diego Tinoco asiste a la City Gala en Universal Studios Hollywood. (Photo by David Livingston/Getty Images) - Foto: Getty Images

Karol G

Una nueva celebridad de nacionalidad colombiana aparece en el listado publicado por la revista. Sus canciones, su carisma y personalidad la han llevado a ser una de las mujeres más exitosas del país. Recientemente, fue tendencia mundial por la canción estrenada al lado de Shakira. Así mismo, varias canciones de su repertorio se encuentran el top mundial de las más escuchadas alrededor del mundo.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 22: Singer Karol G performs onstage at Calibash Latin Music Festival at Crypto.com Arena on January 22, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ana de Armas

La reconocida actriz cubana recientemente fue nominada al Óscar en la categoría de mejor actriz gracias al personaje de Marilyn Monroe en la película ‘Blonde’. Además, su éxito la llevó a ser la copresentadora del show Saturday Night Live al lado de Karol G.

Paloma (Ana De Armas) en Cuba en No Time To Die. - Foto: Nicola Dove © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Jennifer López

Actriz, pero también cantante, Jennifer lleva deslumbrado al mundo con su talento desde hace varios años gracias a sus recordadas actuaciones y éxitos musicales. Recientemente, estuvo realizando un protagonizo en la película ‘The Mother’ de Netflix, cinta que logró el primer lugar en las más vistas de la plataforma.

Jennifer Lopez asiste al estreno en Los Ángeles de "The Mother" de Netflix en Westwood Regency Village Theatre el 10 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California. - Foto: FilmMagic

Thalia

La mexicana de 51 años es la persona con más edad entre las diez primeras del listado. A pesar de esto, no ha sido impedimento para que la mujer sea una estrella en el mundo de la música y de la actuación. El álbum Thalia’s Mixtape y la docuserie Thalia’s Mixtape, son las últimas entregas de Thalia, producciones que han sido un éxito total en su país.

Thalia es una de las celebridades más reconocidas en México - Foto: Twitter @thalia

Lionel Messi y Antonela Roccuzo

Finalmente, la reconocida pareja se ha consolidado como uno de los matrimonios más duraderos y sólidos en el mundo de las celebridades. El futbolista, quien recientemente ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, se encuentra a la espera de firmar contrato con su nuevo club, el Inter de Miami, mientras su familia encabezada por Antonela lo acompaña.