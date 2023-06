Alejandro Sanz habló sobre su recuperación y el proceso que vivió: “el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”

Días atrás, Alejandro Sanz se convirtió en protagonista de varias noticias en los medios internacionales debido a un contundente e inquietante mensaje que publicó en redes sociales, donde expresó el complicado momento que atravesaba en su realidad. Este post desató comentarios y opiniones de quienes intentaron apoyarlo y enviarle sus buenas energías, pues no parecía que el artista se encontraba bien.

El español fue protagonista de una anécdota relatada por una periodista colombiana. - Foto: Instagram @alejandrosanz

De acuerdo con lo que quedó en la cuenta oficial de Twitter del español, su presente no era el mejor, por lo que decidió exponerlo de forma pública y así compaginar con aquellas personas que pudieran estar pasando por lo mismo.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el español en aquel momento.

No obstante, Alejandro Sanz reapareció en los perfiles de las plataformas digitales, comentando un poco sobre el proceso y la recuperación que llevaba en esta etapa complicada de su vida. El cantautor dejó un mensaje en un trino, expresando que, aunque tenía altibajos, seguía avanzando para estabilizarse.

Alejandro Saenz tendría problemas económicos tras adquirir una millonaria mansión en Miami. - Foto: Getty Images

“Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, escribió en el post, donde recibió varias reacciones de sus fieles seguidores.

“Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo”, agregó.

El cantante expresó cómo va su recuperación. - Foto: Twitter @alejandrosanz

Esta canción a la que hace referencia el artista dice: “Se vende... un alma nueva sin usar, se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo, yo quemo mis navíos en tu vientre. Te entrego mi timón”.

Mhoni Vidente hizo predicciones sobre Alejandro Sanz

Ante todo lo que surgió en la prensa internacional, Mhoni Vidente hizo una lectura de cartas y lanzó predicciones relacionadas con el cantante. La cubana habló hace algunos días en El Heraldo y reveló que, posiblemente, el europeo demoraría en mejorar de esta crisis que apareció en su presente.

De acuerdo con la pitonisa, Alejandro Sanz entró en una fuerte depresión y se comenzó a agotar, al punto de quedar cansado y desanimado.

Mhoni Vidente se convirtió en una de las tarotistas y videntes más famosas de los medios internacionales. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

“Alejandro Sanz cumple 55 años... Es un hombre exitoso, que ha llevado su carrera bien, es una persona que entró en una depresión total por cuestiones de alcohol y drogas, que lo superó, pero lamentablemente cuando tú tienes un problema de exceso, de lo que sea, de comida, de alcohol, de cigarro, de droga, cuando lo dejas te entran depresiones muy fuertes o llegan los estragos… él está haciendo una gira, pero lo siento muy cansado”, dijo la latina mostrando una carta.

“Ya quiere sentirse un poco más solo que antes, su mente lo está traicionando, lamentablemente, aquí está la carta de El Loco, detrás de Alejandro Sanz. Ahí te das cuenta de que después de la pandemia todos quedamos muy sensibles. Esta carta nos avisa que va a seguir enfermo, que va a tener sus altas y bajas, que lo tienen que cuidar mucho, vigilar para que no atente contra su vida”, agregó.

Mhoni Vidente soltó predicciones sobre el cantante español. - Foto: Mhoni Vidente

En esta charla en El Heraldo, Mhoni Vidente y Brenda Zamudio indicaron que esta confesión en redes sociales lo hizo ver como alguien muy humano, pues ayudaría de forma indirecta a otros que se sienten solos y pasan por lo mismo.