Amigo de Alejandro Sanz se pronuncia sobre los rumores de romance con Shakira; aclaró qué tipo de relación sostienen los artistas

Desde que Shakira tomó la decisión de mudarse a Miami, Florida, para iniciar su vida de cero tras haber pasado por una polémica separación con Gerard Piqué, luego de casi 12 años, su vida sentimental y privada a dado mucho de qué hablar, robándose la mirada de millones de personas alrededor del mundo que están pendientes de cada paso que da la cantante.

La cantante ha sido relacionada con varios rostros famosos que habrían intentado conquistarla, según algunos medios internacionales, entre los que destacan los nombres de Tom Cruise, Lewis Hamilton y Alejandro Sanz, sin embargo, nada ha sido confirmado por ninguno de los involucrados y todo sigue siendo parte de rumores y especulaciones.

Shakira estuvo en el Gran Premio de España de F1. - Foto: Instagram @shakira

Ahora, los rumores de romance entre los artistas vuelve a acaparar la atención. Para nadie es un secreto de Shakira y Alejandro los une una amistad de muchos años, además de dos colaboraciones musicales Te lo agradezco pero no y La tortura.

Pues bien, recientemente, la agencia española Europa Press, conversó con un amigo muy cercano del cantante, el productor musical Miguel Ángel Arenas ‘Capi’, quien no dio ningún tipo de credibilidad a lo que se rumora entre los artistas.

“Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de él personal, de toda la vida” asegura, dejando claro que “Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro”.

A su vez, ‘Capi’ dijo que pese a todo lo que se ha hablado de la vida sentimental y privada de la cantante barranquillera, se encuentra “convencido” de que ella no está interesada en estar con ningún hombre en este momento.

Siguen los rumores de romance entre la colombiana y el español. - Foto: Tomadas de Instagram @shakira y @alejandrosanz - Montaje: SEMANA

“Ahora todos quieren a Shakira porque ha terminado hasta el co* del catalán. Ha dicho ‘a mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso ha dado mucho. Tom Cruise, Hamilton... y si mañana viene un Premio Nobel, también” ironiza, convencido de que “ella no creo que tenga muchas ganas de hombre ahora mismo”.

Y luego, agregó: “Bastante tiene con solucionar sus hijos, su casa, su trabajo... el otro pues mira, dentro de cuatro años nadie se acordará de él, los futbolistas tienen una vida muy corta y ella seguirá siendo una grandísima estrella” sentencia Europa Press.

Shakira estaría enfocada en el bienestar y la felicidad de sus hijos. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

De igual manera, el productor musical dejó claro si Alejandro Sanz, luego de su ruptura con Rachel Valdés, se encuentra interesado en tener una nueva relación sentimental, a lo que respondió: “No tengo ni idea, pero ahora mismo está muy tranquilito y muy bien”.

Capi fue contundente en decir que no “hay posibilidades de reconciliación con la artista cubana” que ocupó el corazón del cantante los últimos tres años: “Se llevan muy bien. Ha sido una historia bella que ha tenido un final, pero no creo que vuelvan”, resaltó.

Por último, el productor se pronunció sobre los problemas económicos del artista, que incluyen una millonaria deuda y que arrastra la compra de una mansión en Miami.

“Cuando él cogió esa casa le costó un dinero y era una casa donde había habido un asesinato. En América las casas en las que ha habido alguna desgracia, se tiran y se hacen otras. Esa no se podía tirar porque era patrimonio de 1920, Alejandro invirtió millones en esa casa y al venderla hay una plusvalía que es lo que ha reclamado la ley de allí”, manifestó a Europa Press.

El cantante estaría en 'bancarrota' tras ser estafado por un amigo de confianza. - Foto: Getty Images

Y, concluyó: “Arruinado no está, de ninguna clase, me ha escrito y me ha dicho qué pesada es la gente, de verdad, diciendo barbaridades” asegura, dejando claro que el cantante “tiene una economía de comprar y vender su patrimonio. No sé si ha puesto en venta la finca, pero si lo ha hecho hará muy bien porque se comprará otra (...) Él tiene una fortuna personal, lleva 30 años trabajando, acaba de hacer una gira mundial, ¿qué son tres millones de euros en una plusvalía de patrimonios que tiene? La prensa no sabe y dicen barbaridades. No tiene otra verdad” sentenció en la agencia española.