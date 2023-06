Piqué es señalado de humillar a Shakira por ser latina y las críticas le llueven

Shakira y Gerard Piqué han sido los protagonistas de los titulares de los principales medios de comunicación de entretenimiento. Desde el año pasado que dieron a conocer que su relación había llegado a su final, son muchos los medios de comunicación que han estado al pendiente de lo que pasa con ellos.

Shakira y Piqué terminaron su relación hace más de un año. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique

Hace poco se dieron a conocer algunas de las palabras que expresó Shakira en una de las audiencias por el juicio que se seguía en su contra en el que la responsabilizaban de presuntamente estafar a la Hacienda en España. A la barranquillera se le acusaba de deberle, por lo menos 14,5 millones de euros a las autoridades en el país ibérico.

Las declaraciones que ofreció Shakira ante los estrados judiciales fueron muy fuertes. Muchos consideraron que se terminó desahogando de la situación que vivía en ese momento y es que todo parece indicar que el cuento de hadas, que ella parecía mostrar en las redes sociales, no era tan real, puesto que Gerard Piqué no le brindó el apoyo suficiente a la intérprete de ‘Monotonía’.

Fueron tantos los sacrificios que hizo la barranquillera que se terminó radicando en Barcelona para estar al lado de Piqué y sus hijos, aunque esto se le significara sacrificar su carrera musical. “Para mí, estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Junior”, esta fue una de las frases que quedó en la memoria de los fans de la artista.

Shakira y Piqué se ha vuelto tema de conversación por las polémicas relacionadas con su rompimiento. - Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

A medida que pasan las semanas, se conocen detalles de lo que fue la relación de Shakira con Piqué. Jordi Martin, quien ha estado al tanto de la carrera de la barranquillera reveló que Piqué le había sido infiel a la cantante en varias oportunidades y que ella lo había perdonado, pero llegó a un punto donde se cansó y por ello decidió romper por completo.

“Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona y yo pensaba, y esto Shakira, será consciente o no será y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta “¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?” Y yo le digo ¿en serio me preguntas eso?”, refirió el paparazzi.

El periodista también habló de las polémicas expresiones que lanzó Piqué hace unas semanas en donde se refirió a las mujeres latinas y dijo que tenía conocimiento de los comentarios tan pasados de tono que hacía el presidente de la Kings League, de hecho lo tildó de ser un fascista. “Es clasista y es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”, dijo indignado el paparazzi.

Lo cierto es que los fans de Shakira no quieren ver a Piqué ni en pintura y con cada comentario que hace se termina ganando más el odio de los seguidores de la barranquillera. No solo por lo que ocurrió con la infidelidad con Clara Chía sino además por los comportamientos que ha dejado ver con sus dos hijos, Milan y Sasha.

Además, muchos fans de la colombiana no le perdonan que se haya quedado con la casa de Barcelona y que el exsuegro de la artista haya sido el que intervino para prácticamente “echarla” de allí con sus propios nietos.