Jordi Martin advierte a Clara Chía sobre supuesta infidelidad de Piqué; le ‘pide’ que lo piense bien antes de casarse

Uno de los reconocidos periodistas que ha dado de qué hablar por sus ‘confesiones’ sobre Gerard Piqué, dejando en evidencia a Clara Chía Martí, es Jordi Martin, quien ha estado por años detrás de la relación que tuvo el catalán con Shakira y que se encargó de revelar la identidad de la nueva pareja del deportista, además de destapar secretos que estaban ocultos en el pasado sobre otras infidelidades. Martin vuelve a ser viral por unos duros comentarios que ha lanzado en contra del exfutbolista y que podría colocar en riesgo su actual relación.

En una entrevista con el programa El gordo y la flaca, donde trabaja el periodista, fue la primera vez que apareció dando declaraciones sobre la orden de alejamiento, pero terminó revelando un detalle que quedó al aire y del cual no ofreció muchos detalles.

Paparazzi Jordi Martín ha estado captando todo sobre Shakira y Piqué. - Foto: Instagram: @jordimartinpaparazzi

Allí, en diálogo con el programa, habría despertado rumores de supuesta infidelidad de Piqué a Clara, quien ha sido señalada de haber propiciado la separación entre el empresario y la cantante, una relación de casi 12 años y con dos hijos, Milan y Sasha.

“Les voy a decir una cosa, que la sé desde hace un mes. A mi me encantaría que Clara Chía le pregunte a Gerard Piqué, ¿dónde estaba la noche del 8 de mayo? Que le pregunte antes de casarse (...). Dejo un mensaje al aire (...). Yo creo que esa noche Piqué se la pasó mejor que tú... Yo ya lo sé”, señaló el paparazzi, dejando ver que Piqué la había pasado muy bien e insinuando que fue infiel.

De hecho, en los últimos días, Jordi Martin volvió a hablar de algo al respecto en diálogo con el programa The red phone, de Jorge Viera, donde dio la cara públicamente y no se guardó nada dentro; habló sin pelos en la lengua sobre la polémica y comentada pareja española.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, reveló el reconocido fotógrafo español en diálogo con el programa.

Piqué le habría sido infiel a Shakira en varias oportunidades. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @shakira y @3gerardpique

A su vez, relató que su fama de “casanova” era tal, que en una oportunidad recibió la llamada del hermano de la Shakira, Tonino Mebarak, para preguntarle cuántas infidelidades habría sufrido la colombiana de parte del exjugador.

“Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’ ”, relató el periodista.

A su vez, Jordi Martin recibió una pregunta relacionada con Piqué y sus incómodos comentarios, indagando si lo consideraba una persona racista. El paparazzi no se quedó callado y afirmó varias veces que el deportista era racista, clasista y xenófobo.

“Piqué hizo unas declaraciones, en tono despectivo, que dijo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas’ ”, se escuchó en la promo de dicha entrevista.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

“¿Tú crees que Piqué es racista?”, preguntó Jorge Viera, a lo que el español respondió: “Piqué es racista y clasista, es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella y lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”.

“Pero yo me pregunto, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas, Gerard Piqué?”, agregó.

No es la primera vez que Jordi Martin tilda de “racista” a Piqué. Meses atrás, Jordi Martin concedió una entrevista a Shirley Radio, donde comentó un poco sobre su trayectoria como reportero y fotógrafo. El español se sinceró y mencionó anécdotas de su carrera, revelando sentimientos y emociones que le generaron ciertas noticias.

El reconocido paparazzi está dando de qué hablar. - Foto: @jordimartinpaparazzi

Al entrar en el tema de Shakira, el comunicador mostró su inconformidad con la personalidad de Gerard Piqué, expresando lo mucho que le molestaban algunas conductas y situaciones que ocurrieron en el pasado. Al charlar con Shirley Vargany, el reportero puntualizó en cómo era el deportista y cómo se comportó en ocasiones dentro de la relación que sostuvo con la colombiana.

Jordi Martin cuestionó el hecho de que Piqué solo una vez hubiera visitado Barranquilla con Shakira, teniendo en cuenta que hacía parte de la historia de su expareja y de sus hijos. El periodista apuntó que todo se centró en la historia del catalán, dejando de lado el contexto de la cantante internacional.

“Yo siempre digo algo, ¿por qué en 12 años de relación con Shakira solo ha ido una vez a Barranquilla?, sus hijos llevan raíces colombianas, ¿por qué no ha salido de él ir a Barranquilla a conocer las raíces de sus hijos, a conocer la familia de Shakira, donde se crio, donde nació? Solo una vez en 12 años”, comentó, tildándolo de “déspota y racista”.