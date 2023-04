Mhoni Vidente lanzó cruda predicción sobre Shakira y dijo que viene lo peor; Piqué buscaría hacerle ‘jugada’ con sus hijos

Shakira y Gerard Piqué pasaron la página de lo que vivieron en Barcelona, España, durante muchos años, por lo que se enfocaron en lo que viene a su vida en Miami, Estados Unidos. Los dos avanzaron y lidiaron con los cambios en su presente, organizándose para poder criar a sus hijos, Milan y Sasha, tras la ruptura amorosa que tuvieron.

Gerard Piqué y Shakira temrinaron su relación amorosa en junio de 2022. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

La barranquillera se mudó a la tierra norteamericana, llegando a un acuerdo con el exfutbolista para que ambos disfrutaran de tiempo con los menores y esto no afectara para nada en el bienestar de ellos. Ambos famosos firmaron un documento y lo ratificaron ante las autoridades, validando cada uno de los puntos que acordaron para cuidar y disfrutar de los pequeños.

Sin embargo, recientemente, se comentó en la prensa española que los problemas entre Shakira y Piqué continuaron en esta fase de su vida, al punto que se hicieron cambios en el convenio al que habían llegado. La cantante y sus representantes habrían comunicado al equipo del español sobre un cambio de planes, llevándolo a pasar menos días con Milan y Sasha a como estaba estipulado.

Shakira y Piqué lidiarían con nuevos cruces por la mudanza de sus hijos a Miami. - Foto: Getty Images

En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Kosmos. Mhoni Vidente fue quien habló de la situación, señalando que “lo peor estaba por venir” en la realidad de la celebridad colombiana.

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, comentó la experta en astrología, leyendo las cartas en el formato de Reporte H, de El Heraldo Televisión.

Shakira lidiaría con un nuevo capítulo en su vida tras la mudanza a Miami con sus hijos. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) - Foto: Corbis via Getty Images

“Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños”, agregó a sus declaraciones, puntualizando en lo que intentaría Piqué contra su expareja por la comentada y especulada gira de la artista.

No obstante, Mhoni Vidente volvió a tocar el tema y apuntó que Shakira debe cuidarse de las malas energías y de la brujería que le estaría haciendo su exsuegra, Montserrat Bernabeu, quien terminó bastante mal con ella.

“Se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón en Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas”, mencionó en el proyecto audiovisual, a lo que agregó: “La situación está complicada, Shakira no sabe qué hacer ya, quiere pelearle a los hijos”.

La vidente cubana señaló también que la madre de Piqué sería la responsable de meterle ideas al exfutbolista contra la cantante, buscando a toda costa quitarle a sus pequeños por lo que se los llevó de España. “La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, él no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”, enfatizó.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de la televisión. - Foto: Instagram

Con esta predicción, la tarotista alertó a la artista para que se cuide y logre avanzar en sus planes a futuro, esquivando ‘jugadas’ del empresario.

De igual manera, para finalizar, la pitonisa mencionó que en la parte profesional de la barranquillera llegarán sorpresas, pues la veía uniéndose con Grupo Frontera para crear un tema musical. “Parece que viene una colaboración con Shakira, sería la locura total con Grupo Frontera. Dicen que ya están juntos…están en eso para hacer un dueto o colaboración, que también sería padre Peso Pluma, Grupo Frontera y Shakira”, dijo.