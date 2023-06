Estas son las fotos de Thalía por las que recibió duras críticas en redes sociales

Dicen que no “madura” por andar recordando viejos tiempos en Instagram.

Thalía es una de las mujeres más famosas en Latinoamérica, gracias a que hace ya más de tres décadas enamoró a toda la teleaudiencia latina con sus “tres Marías”, María Mercedes, Marimar y María la del barrio, novelas que aún hoy siguen cautivando a millones de televidentes alrededor del mundo, por su dramatismo extremo y las situaciones irreales que en algún momento fueron lo más visto de la TV.

Hoy Thalía es una de las artistas más consagradas de la industria luego de hacer el salto de la televisión a la música y haber logrado cautivar con su dulce y potente voz, que ahora se escucha en colaboraciones esporádicas y casi siempre con artistas de la nueva generación urbana que la van haciendo conocer en el público más actual, que es fanático de sonidos como los del reguetón y el pop internacional.

Foto: Instagram @thalia. - Foto: Foto: Instagram @thalia.

Sin embargo, ella sabe que la nostalgia también cautiva seguidores y por eso de vez en cuando la mexicana de 51 años desempolva diferentes looks con los que alguna vez despertó todo tipo de pasiones en los años 80 y 90, como el que mostró en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde se le ve usando colores muy usados en la penúltima década del siglo XX.

“Crecer en la época de los ochenta fue una aventura de color, de sonidos, de fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres ‘scrunchies’, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo ¡escuchábamos mucha música y hacíamos mixtapes”, escribió la cantante en su post.

Foto: Instagram @thalia. - Foto: Foto: Instagram @thalia.

Sin embargo, los detractores de la cantante no se hicieron esperar, pues dicha muestra ochentera les pareció una muestra de “inmadurez” de la cantante, a quien le dicen que no ha podido superar su edad y por eso recurre a la nostalgia para verse “más joven” con la ayuda de los filtros de la aplicación, cuando Thalía esa una de las artistas que mejor se conserva y siempre ha mostrado un look muy juvenil en todas las épocas en las que ha estado vigente.

“Un filtro más y purificas el agua mi amor”, “Thalía y sus 100 filtros”, “¡Hay filtro en esa foto!”, “Mi amor, esos filtros no. Tus hermosos ojos se ven diferentes”, “Ni te pareces”, “¿Alguien robó esta cuenta? Porque esta no es Thalía” y “Qué rara se ve”, escribieron algunos cibernautas en la sección de comentarios de la publicación, que ya cuenta con más de 88 mil likes.

Este post no solo obedece a un gusto de Thalía por su versión ochentera y el estilo que en algún momento llevó con orgullo y deslumbró en todos los medios de comunicación, también es para promocionar su más reciente trabajo discográfico, con el que piensa retomar su carrera artística, que ha estado en pausa en los últimos meses.

Foto: Instagram @thalia. - Foto: Foto: Instagram @thalia.

“Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera no más porque sí. Que vivan los 80′s. 📼🕹️”, agregó la mexicana en su publicación, donde aparece muy sonriente con una chaqueta de jean oversize llena de pines con muchos colores, que encaja perfecto con la celebración del mes de orgullo LGBTIQ+, reafirmando el apoyo de la artista a esta comunidad.

Thalía no solo pretende volver a sonar en todas las emisoras del planeta y más en las de habla hispana, también quiere cautivar a toda la audiencia de la televisión vía streaming con su documental Thalia’s Mixtape: El soundtrack de mi vida, que se puede ver en la aplicación en Paramount+.