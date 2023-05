¿Adiós rivalidad? Así fue el reencuentro entre Shakira y Thalía en los Premios Billboard

La primera velada de los Premios Billboard: Mujeres Latinas en la Música, que se llevó a cabo el sábado 6 de mayo desde el Watsco en Coral Gables, Florida, tenía como objetivo honrar la trayectoria en el ámbito musical de distintas mujeres, donde asistieron celebridades como Lele Pons, Jacky Bracamontes, Maluma, Thalía y Shakira.

La cantante barranquillera fue una de las artistas que más llamó la atención no solo por su premiación como la ‘Mujer del Año’, sino también por su emotivo discurso dado después de recibir el galardón. A esto se suma el reencuentro que tuvo la colombiana con varias famosas, en especial latinas, de la industria musical internacional.

Una de ellas fue la estrella mexicana Thalía, con quien Shakira volvió a verse. En noviembre de 2022, la famosa cantante quedó en el centro de distintas noticias en los medios internacionales luego de que fuera protagonista de una ola de comentarios en los escenarios digitales por una polémica en la que terminó involucrada. Al parecer, la protagonista de María, la del barrio era acusada de hablar mal de la colombiana y su lanzamiento Monotonía, que estrenó en octubre de 2022.

La mexicana aclaró los rumores sobre supuestos ataques que lanzó contra la barranquillera. - Foto: Instagram @thalia - @shakira

Desde ese momento, muchos rumores y especulaciones surgieron a raíz de la relación de ‘rivalidad’ que tendrían las artistas. Pero finalmente, durante el evento musical se borró toda duda de una enemistad entre ellas, quedando registrado el reencuentro entre Shakira y Thalía, donde las sonrisas, los buenos deseos y abrazos caracterizaron el momento.

De hecho, la colombiana y la mexicana publicaron evidencia de lo que vivieron esa noche, además de unas palabras dedicatorias. “Con la bella y poderosa”, fue el mensaje de Shakira, y por su parte, la intérprete de ‘¿A quién le importa?’ se inspiró con sus palabras.

“Mi Shak!!! Qué hermoso abrazarte de nuevo Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto”, fue el mensaje que le dedicó la empresaria.

Mi Shak!!! 🫶🏼 Que hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Que noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto ;-) @shakira @billboardlatin @billboard… pic.twitter.com/KWiZZxW38j — Thalia (@thalia) May 8, 2023

Especulaciones de rivalidad entre Shakira y Thalía

De acuerdo con lo que se mencionó el año pasado, un video de TikTok fue el encargado de afirmar que la artista calificó y atacó a la colombiana, llamándola de maneras despectivas por su estreno musical. El diario Clarín retomó este tema y fue escenario para miles de reacciones se dieran a conocer en las plataformas virtuales.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, informaron estos espacios sobre las supuestas declaraciones de la mexicana.

Ante la ola de suposiciones y críticas que aparecieron en la prensa, Thalía decidió romper su silencio y referirse a la incómoda situación en la que terminó involucrada, pese a que en el pasado su equipo ya había emitido un comunicado oficial. La cantante utilizó uno de los eventos previos a los Latin Grammy 2022 y prefirió responder una pregunta que estaba ligada con esta controversia.

A sus 50 años, Thalía se encuentra en su mejor momento personal y profesional. - Foto: Foto: Especial para El País

“Ustedes como bien lo acabas de decir, me conocen, o sea, yo estoy aquí desde hace cuántos años y cuántas décadas y saben el ser humano que soy y saben las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella”, dijo en el lugar, mencionando la bonita amistad que cultivaron las dos y que se mantiene con el paso de los años.

“Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, agregó.

No obstante, Thalía añadió a sus declaraciones que cuando surgió esta polémica lo primero que hizo fue escribirle a Shakira por WhatsApp para dejar completa transparencia sobre el asunto, recibiendo inesperadas palabras de la artista pop.

“Baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios”, habría sido la respuesta que dio Shakira al mensaje de la actriz.