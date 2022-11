Thalía aclaró polémica con Shakira; habló de sus supuestos comentarios en contra de la colombiana, ¿se llevan mal?

Thalía, famosa cantante mexicana, quedó en el centro de distintas noticias en los medios internacionales luego de que fuera protagonista de una ola de comentarios en los escenarios digitales por una polémica en la que terminó involucrada. La protagonista de María, la del barrio fue acusada de hablar mal de Shakira y su lanzamiento Monotonía.

De acuerdo con lo que se mencionó semanas atrás, un video de TikTok fue el encargado de afirmar que la artista calificó y atacó a la colombiana, llamándola de maneras despectivas por su estreno musical. El diario Clarín retomó este tema y fue escenario para miles de reacciones se dieran a conocer en las plataformas virtuales.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, informaron estos espacios sobre las supuestas declaraciones de la mexicana.

Ante la ola de suposiciones y críticas que aparecieron en la prensa, Thalía decidió romper su silencio y referirse a la incómoda situación en la que terminó involucrada, pese a que en el pasado su equipo ya había emitido un comunicado oficial. La cantante utilizó uno de los eventos previos a los Latin Grammy 2022 y prefirió responder una pregunta que estaba ligada con esta controversia.

Pese a lo que muchos habrían pensado, la celebridad decidió no evadir el interrogante que le hicieron y fue enfática en lo “importante” que era aclarar este tema. La cantante fue contundente y despejó dudas al respecto, señalando que jamás dijo nada malo sobre la barranquillera.

“Ustedes como bien lo acabas de decir, me conocen, o sea, yo estoy aquí desde hace cuántos años y cuántas décadas y saben el ser humano que soy y saben las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella”, dijo en el lugar, mencionando la bonita amistad que cultivaron las dos y que se mantiene con el paso de los años.

“Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, agregó.

No obstante, Thalía añadió a sus declaraciones que cuando surgió esta polémica lo primero que hizo fue escribirle a Shakira por WhatsApp para dejar completa transparencia sobre el asunto, recibiendo inesperadas palabras de la artista pop.

“Baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios”, habría sido la respuesta que dio Shakira al mensaje de la actriz.

Shakira se habría puesto muy molesta con Piqué por culpa de Clara Chía

Y es que la polémica por la ruptura sentimental de Shakira con Gerard Piqué no para. Ahora distintas versiones salieron a la luz, enfocándose en un incómodo momento que habría vivido la barranquillera en medio de este encuentro.

De acuerdo con lo que comentaron medios españoles, esta reunión habría tenido matices tensos y complejos al momento de discutir las posiciones de las partes. El catalán accedió a varias solicitudes que hizo la colombiana, pero lo habría hecho basado en las opiniones y consejos que recibía de Clara Chía Martí, su pareja sentimental.

Según informó La Otra Crónica, del diario El Mundo, a lo largo de este encuentro para definir el futuro de Milan y Sasha, Shakira se habría molestado mucho con Piqué por culpa de la joven de 23 años, debido a que ella se acercó demasiado a este asunto familiar y estuvo llamó constantemente al deportista durante el proceso. El medio indicó que la española se mantuvo pendiente de lo que se habló y buscaba la manera para que el exdefensa del FC Barcelona cediera a las exigencias puestas sobre la mesa.

El diario se basó en una fuente que conoció detalles de la situación, la cual señaló que la tensión invadió por completo el lugar, momentos previos a la decisión final que se publicó días atrás.

“No dejó de llamar y recibir llamadas de su novia Clara Chía. Todo indicaba que la joven le animaba a llegar finalmente a un acuerdo, aunque tenía que ceder”, registró La otra crónica sobre las declaraciones de dicha fuente.

Por el momento se desconoce qué ocurrió en aquella reunión, la cual habría sido el camino para que Piqué “se liberara” de un peso que llevaba en su espalda desde el momento en que Shakira anunció su ruptura amorosa.